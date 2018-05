El fin de semana ‘Red Raider’ de carreras de caballos comienza este viernes por la tarde con 10 pruebas para el Mountain Top Futurity, con bolsa de 345 mil dólares, en el hipódromo de Ruidoso Downs.Además, el sábado es la primera carrera del Dash For Speed Stakes en 350 yardas para potras y yeguas.Las pruebas para las 350 yardas del Mountain Top Futurity serán disputadas por dosañeros criados en Nuevo México.La primera posta es a la 1:00 pm y las diez pruebas llenan el programa del día.El fin de semana de Red Raider es para estudiantes, exalumnos y aficionados de Texas Tech. Uno de los momentos a destacar es la presentación de Flatland Cavalry, sensación de la música country, el sábado por la noche bajo las estrellas. Los boletos tienen un costo de 20 dólares por adelantado y 25 dólares el mismo día.La icónica mascota de los Red Raider encabezará el desfile de las carreras. La mascota se convirtió en parte habitual del programa Texas Tech cuando Joe Kirk Fulton montó a Blackie en el Gator Bowl de 1953. The Red Raider fue un éxito inmediato.Fulton se convirtió en un líder en carreras de cuarto de milla. Los caballos que crió y poseyó fueron liderados por el magnífico campeón mundial de 1984, Dashs Dream, y el campeón mundial de 1991, y líder semental, Special Leader. Cada uno de esos caballos ganó carreras importantes en Ruidoso Downs. Crió otros 72 ganadores de clásicos y es miembro del Salón de la Fama del Caballo Cuarto de Milla.Las pruebas para el Mountain Top Futurity están muy abiertas y podrían producir caballos sorpresa que tendrán más éxito en el futuro.Cada uno de los mejores prospectos corrió en el New Mexican Spring Futurity, con bolsa de 396mil dólares, en Sunland Park. Cat Daddys Lil Girl terminó en cuarto lugar, Rallydownthealley salió quinto y Igotmybiggirljeanson corrió para un sexto lugar en el Spring Futurity. Los tres caballos fueron engendrados por Big Daddy Cartel.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.