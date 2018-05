Iguala a Zidane

París.- Olivier Giroud igualó a Zinedine Zidane en goles marcados con la Selección de Francia, que inició su preparación rumbo al Mundial con una cómoda victoria ayer 2-0 sobre Irlanda en duelo amistoso.Giroud anotó a los 40 minutos, luego que su remate de cabeza inicial, en un tiro de esquina, fuera salvado en la línea de meta. El delantero del Chelsea llegó a 31 goles internacionales en su aparición 72 con la Selección, para colocarse cuarto en la lista de goleadores históricos de la Selección junto a Zidane.“A nivel personal estoy feliz, no tuve muchas oportunidades esta noche”, dijo Giroud. “Tratamos de imponer nuestro estilo de juego. Sabíamos que se iban a replegar y a defender numerosamente”.El delantero del Lyon, Nabil Fekir, hizo el 2-0 momentos después del gol de Giroud, gracias a un error del portero irlandés, Colin Doyle.Al recibir el balón dentro del área por la izquierda, Fekir mostró buen juego de pies para pasarse la pelota a la derecha y sacar un disparo que Doyle sólo desvió por arriba de su cabeza y al fondo de la portería.El director técnico de Francia, Didier Deschamps, le dio su primera titularidad al mediocampista central Steven N’Zonzi y seleccionó a Fekir por la derecha en un ataque con tres hombres, con Giroud como centro delantero y Kylian Mbappe por la izquierda.El lateral izquierdo, Benjamin Mendy, en tanto, no mostró efectos de la seria lesión en la rodilla que lo tuvo fuera la mayor parte de la campaña del Manchester City en la Liga Premier.El partido finalizó con una lluvia torrencial que afectó la cancha del Stade de France. Irlanda casi anotó en el tiempo de compensación, pero el portero Steve Mandanda contuvo el intento cercano del suplente Shaun Williams.“Estoy muy complacido con el espíritu de nuestro equipo”, dijo Deschamps. “En esas condiciones esto no fue realmente futbol en los últimos 15 minutos”.Francia recibe a Italia y Estados Unidos antes de volar a Rusia, donde abre su participación en la Copa del Mundo el 16 de junio contra Australia.Arrebata Túnez empate a PortugalBraga, Portugal.- Portugal no pasó del empate ayer 2-2 ante Túnez, en el primer duelo de preparación rumbo al Mundial para ambos equipos.Portugal jugó sin Cristiano Ronaldo, quien aún no reporta a la selección después de disputar el sábado la final de la Liga de Campeones con el Real Madrid.Andre Silva abrió el marcador con un cabezazo a los 23 minutos y Joao Mario amplió la ventaja con un potente tiro desde fuera del área a los 34. Pero Túnez remontó con un tanto de Anice Badri antes del descanso y uno más de Fakhreddine Ben Youssef a la mitad del segundo tiempo.“Apenas estamos comenzando nuestra preparación para el Mundial”, dijo Joao Mario. “Nos mantendremos trabajando para corregir nuestros errores y llegar en la mejor forma posible”.Además de Ronaldo, Portugal tampoco contó con tres jugadores del Sporting de Lisboa que disputaron la final de la Copa Portuguesa: Rui Patricio, Bruno Fernandes y Gelson Martins.Portugal se enfila al Mundial tratando de añadir el campeonato del mundo a su título de la Eurocopa que ganaron hace dos años en Francia.

