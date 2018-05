A poco de Rusia 2018 el Tri no tiene forma

Pasadena, California— Juan Carlos Osorio tendrá que utilizar su bolígrafo rojo... y mucho.El 0-0 contra Gales ayer arrojó bastantes dudas a tres semanas del debut contra el campeón del mundo, Alemania.La falta de tino ya es epidemia. Ni Oribe Peralta mediante un cabezazo ni Héctor Herrera, Giovani dos Santos y Javier Aquino en el mano a mano ni Jesús Manuel Corona en dos disparos de media distancia. El Tricolor carece de gol. Los 82 mil 345 aficionados que acudieron al Rose Bowl despidieron al equipo entre abucheos, y ¿cómo no? si se fueron del estadio con pocas emociones y menos dólares en la cartera.México tiene cierta luz en Herrera y su movilidad, en esa inercia por la que le da salida al equipo, teje las acciones ofensivas y encuentra espacios de gol; en el “Tecatito” Corona por su picardía pese a que no ha tenido el mejor año con el Porto, mientras que Hugo Ayala compitió en la zaga, sobrio, atento en las coberturas y Érick Gutiérrez exhibió que es una buena opción si Andrés Guardado no se recupera.En contraste, Jesús Molina tuvo un desempeño muy discreto, justo cuando camina por la cuerda floja, tal y como lo hace Jürgen Damm, que sigue mostrando el déficit en los centros.Con tan pocos jugadores disponibles, el DT optó por darle juego a los Dos Santos, quienes apenas el viernes jugaron con el Galaxy y a los que les urgen minutos si pretenden competir contra los alemanes.Jona jugó todoterreno, mientras que Gio fue en extremo participativo, consciente de que su plaza no está tan segura, mucho menos después del calambre que le acomodó Osorio el pasado viernes.El técnico colombiano probó una vez más a Edson Álvarez como mediocentro y atestiguó cómo ni Javier Hernández con todo su ímpetu ni El “Cepillo” Peralta son garantía en la actualidad frente al marco rival. A Raúl Jiménez, el que vive el mejor momento de los centrodelanteros, lo dejó en el banquillo.México depende demasiado de sus extremos. Ya ha dicho Osorio que esa es la principal fortaleza, pero el equipo recarga casi todo su juego en las bandas, ayer con Javier Aquino y el “Tecatito” como las opciones.Jesús Gallardo tiene mucha llegada por el costado izquierdo, pero sus centros casi nunca llevan peligro y el único con veneno acabó en un mal control de Herrera. En la zaga sigue mostrando la falta de oficio, situación menor ante un juvenil equipo galés, pero crítica si se piensa en los alemanes.El Tricolor regresará a México para preparar la despedida en el Azteca, el sábado ante Escocia, antes de volar a Europa en espera de que Osorio no tenga tantos apuntes en rojo en su libreta.

