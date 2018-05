Par de ases en la pista

Juventud y experiencia reunidas en la pista y en el campo, Martín Loera y Fabián Zavala son dos cartas importantes en la delegación de 37 atletas que la Selección Chihuahua presentará a partir de este viernes uno de junio, en el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza, en Monterrey, Nuevo León, donde tratarán de ocupar los primeros sitios.Loera, de 16 años y 1.73 metros, la nueva sensación en pruebas de velocidad, acreedor a tres medallas en el Juvenil de Atletismo de Olimpiada Nacional, en Querétaro, Querétaro, la semana anterior, dará ahora el brinco a la máxima categoría.“Mis expectativas son quedar dentro del ‘Top 8’, en la final de 100 y 200 metros. Ésa es mi expectativa hasta ahorita y mejorar mis marcas en cada una de mis competencias, en 100 y 200 metros”, expuso.Loera Trujillo, quien entrena con Cosme Rodríguez y en Querétaro impuso nuevo récord de la justa en 200 lisos (21.18 segundos), anticipó que ir de Juvenil a Primera Fuerza, será un reto interesante que afrontará con todo su ímpetu en el Centro de Alto Rendimiento (CARE).“Creo que va a estar bueno porque sí, hay mucho nivel ahí, en el Primera Fuerza, donde sí, solamente van los primeros doce mejores del país y cuatro de Sub 23 y sí, está muy bueno porque van los mejores tiempos y los mejores resultados de todo el país”, expuso.Martín, destacó que su presentación en un nacional abierto, será un handicap a su favor.“Para mí, es ventaja porque es fogueo para las competencias que vienen. La mayoría -de los atletas- casi no me conoce, entonces, es mi debut”, expuso.Loera planea competir en junio, en el Encuentro Atlético Internacional Wilfrido Massieu, en la ciudad de México, y como seleccionado nacional, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Buenos Aires, Argentina, en octubre entrante.Zavala Durán, de 26 años y 1.91 metros, quien en abril anterior cerró su ciclo con Indios UACJ en la Universiada Nacional, en Toluca, Estado de México, con 15.40 metros y plata en salto triple, irá a Nuevo León, en busca de la presea argenta.“Ahorita estoy buscando el segundo lugar”, dijo.Víctor Castro, oro en la Universiada Nacional con 15.57 metros, así como el olímpico y mundialista Alberto Álvarez, serán sus rivales a vencer.En cuanto a distancia, comentó que planea mejorar los 15.40 metros y saltar arriba de 15.50 metros.Afectado por una lesión en la ingle, el año anterior, Fabián logró bronce con 15.01 metros, en el nacional ‘de Primera’.Luego que en la capital mexiquense experimentó problemas técnicos en la carrera previa al salto que le impidieron lograr el tricampeonato universitario, realizó algunos ajustes.“Cambié de pierna en el salto. Saltábamos anteriormente con derecha-izquierda y ahora vamos a cambiar de pierna (izquierda-derecha). Me siento muy cómodo con esa pierna, entonces, vamos a ver la primer competencia en esa pierna. Vamos a ver qué tal sale, ahorita en los chequeos han estado saliendo muy buenas marcas”, manifestó.

