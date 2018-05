Conquista Will Power las 500 de Indianápolis

Indianápolis, Indiana.- Will Power asumió el liderato de las 500 Millas de Indianápolis a cuatro vueltas del final, sabía que el triunfo era suyo al ver la bandera blanca y pasó la última vuelta gritándose a sí mismo mientras se alejaba del resto.“¡Hombre, creo que voy a ganar!”, se dijo.El australiano de 37 años hizo precisamente eso en una actuación dominante para el equipo Penske. Manejó su estrategia de combustible a la perfección mientras Oriol Serviá y Jack Harvey tuvieron que entrar a pits en las vueltas finales, y después realizó todos los movimientos precisos para contener al ganador de la pole, Ed Carpenter, en camino a su primer triunfo en las 500 Millas.“Me preguntaba si algún día las ganaría”, comentó. He ganado tantas carreras. Tantas poles. Todo el mundo habla de las 500 Millas y no podía imaginarme ganando una carrera frente a un público así, ante tanta gente. Es increíble”.Power extendió el récord del propietario Roger Penske a 17 triunfos en la histórica competencia.El australiano ahora cuenta con 34 victorias en IndyCar, empatando con Al Unser Jr. por la mayor cantidad en la historia.“Odiaba los óvalos, ahora los ama”, dijo Carpenter, el chico local que dominó la primera parte de la competencia. “Me encanta correr junto a él. Tal vez algún día corra en mi equipo. No sé si estoy rompiendo alguna regla, pero felicidades, Will”.Las elevadas temperaturas al inicio de la carrera crearon condiciones resbaladizas en el óvalo de 2.5 millas y la falta de agarre complicó la situación incluso a los pilotos con mayor experiencia.El campeón defensor Takuma Sato salió por un choque en la primera parte. La trayectoria profesional de Danica Patrick llegó a su final al perder el control e impactarse contra el muro. Sebastien Bourdais, el tricampeón Helio Castroneves y su compatriota brasileño Tony Kanaan sufrieron destinos similares.Patrick decidió hace tiempo que la carrera que la catapultó a la fama sería la última, y aunque describió el resultado como decepcionante, también agradeció todo lo que Indianápolis le ha dado.

