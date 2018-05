Inesperado arranque

Consumado el triunfo en la serie por dos juegos a uno sobre Rojos de Jiménez, gracias a un par de nocauts (11-1 y 13-2), en los choques de viernes y sábado, Marcelo Juárez, manager de Indios de Ciudad Juárez, manifestó que el arranque del equipo (4-2), en el torneo estatal no es el esperado, por lo que no echó las campanas al vuelo y apuntó que la escuadra aborigen continuará en la pelea.“Las cosas de inicio no se nos están dando como nosotros queremos, quizá, pensamos que íbamos a tener mejores números al inicio de esto. Desafortunadamente, el beisbol no nos ha querido dar, pero hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, esto inicia, quedan muchos partidos”, dijo.Juárez resaltó que las victorias en los citados partidos, el pasado fin de semana, les brindan más confianza.“Eso nos da un poquito más de confianza y vamos a seguir peleando. El torneo es largo, hay equipos muy competitivos, esto es solamente un fin de semana, ahorita –sábado por la noche- platicaba al final del partido con los muchachos que hay que mantener los pies en la tierra. Hay que disfrutar el día de hoy y el lunes hay que seguir trabajando porque a esto todavía le queda mucho camino”, afirmó.Acerca del trabajo de Aarón Aguilar, quien no ha tenido buenas salidas en sus aperturas contra Soles de Ojinaga y Rojos de Jiménez, comentó que en la semana decidirá si hace cambios en la rotación de abridores o le da el voto de confianza.“Desafortunadamente las cosas no se le han dado. Aarón es un gran pitcher, pero así son las cosas. Hay veces que las cosas no salen, vamos a analizarlo en el transcurso de la semana, si hacemos un cambio en la rotación de pitcheo o le seguimos dando el voto de confianza, será cuestión de platicar con el coach de pitcheo –Luis Izábal- a ver qué dice”, apuntó.Miguel Rodríguez, camarero titular de la tribu, uno de los jóvenes jugadores que ha recibido el apoyo del timonel aborigen y ha respondido a éste, afirmó que marcha paso a paso.“Gracias a Dios hasta ahorita las cosas han salido, no como esperamos, pero ahí van poco a poco, avanzando, y no defraudar al manager, la confianza que nos dé, seguir adelante”, expuso.A partir de este jueves 31, en la tercera serie de la temporada, los Indios visitarán a los Faraones de Nuevo Casas Grandes, en el primer juego de seis consecutivos que sostendrán ambas novenas, tanto en Casas Grandes, como en esta ciudad, donde se volverán a ver las caras en la fecha cuatro.