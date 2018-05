Matar o morir

Houston.- Cuando los Warriors de Golden State perdieron en el quinto partido de la final de la Conferencia del Oeste ante los Rockets el jueves por la noche, quedando a punto de ser eliminados, prometieron volver a Houston para un séptimo partido.Tras una apabullante victoria en el sexto partido, los defensores del campeonato se encuentran exactamente donde se propusieron estar, preparándose para un partido hoy por la noche en el que el ganador conseguirá un lugar en la Final de la NBA.“Va a ser muy divertido”, dijo Stephen Curry. “Es por esto que jugamos, para estar en una situación en la que estamos a una victoria de llegar a la final. La presión se siente en ambos lados debido a lo grande del momento, y es lo que siempre hemos querido”.Los Warriors se habían quedado atrás hasta por 17 puntos en la primera mitad el sábado por la noche después de estelarizar una formidable segunda mitad para conseguir una victoria de 115 a 86. Curry sabe que si los Warriors esperan regresar a la final por cuarto año consecutiva tendrán que tener un mejor arranque en el séptimo partido.“Les garantizo que si empezamos el partido igual como lo hicimos el sábado, y si ellos consiguen ponerse a la delantera, va a ser 10 veces más difícil recuperarnos en el partido”, dijo Curry. “Así que para nosotros ese es nuestro reto, tener la misma mentalidad que tuvimos por los últimos 36 minutos del sexto partido y lograr ganar en el séptimo.”Kevin Durant estaba muy emocionado de poder ayudar a los Warriors regresar a la final, pero se vio un poco confundido cuando pensó que el séptimo partido era el martes por la noche.“No puedo esperar para que sea martes”, dijo Durant.Curry pronto corrigió a su compañero de equipo.“Lunes”, dijo. “Por favor no te vayas a perder el partido”.Los Rockets ya no están pensando en su desaprovechada oportunidad de cerrar la serie mientras se preparan para el partido del lunes, donde intentarán conseguir su boleto a la final por primera vez desde que ganaron títulos seguidos en 1994-95.Quizás puedan lograrlo sin el jugador estrella Chris Paul, quien está lidiando con un tendón de la corva lastimado, razón por la que no pudo jugar en el sexto partido. El entrenador Mike D’Antoni dijo ayer que Paul continúa recibiendo tratamiento y que su estatus para el séptimo partido quizás llegue a definirse momentos antes del juego.

