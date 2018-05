Cristiano y Bale, con futuro incierto

Kiev, Ucrania.- Inmediatamente después de ganar su tercer título consecutivo en la Liga de Campeones, Cristiano Ronaldo habló del Real Madrid en tiempo pasado.La mayor figura del Madrid insinuó que no estaba seguro de permanecer con el equipo. Es más posible que su mejor jugador en la final de la Champions, Gareth Bale, salga del club.“Ahora es el momento de disfrutar y en los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que esos sí han estado siempre de mi lado”, dijo el portugués. “Fue muy bonito estar en el Real Madrid”.Manteniendo el misterio, añadió: “El futuro de cualquier jugador no es importante, lo importante es que hicimos historia”.Después de marcar un espectacular gol de chilena para el segundo tanto del Madrid, Bale aterrizó nuevamente a sus seguidores al anunciar que discutirá su futuro con su agente durante el verano.El galés entró de cambio en cuatro de siete juegos de la Liga de Campeones esta temporada, incluyendo su soberbia actuación del sábado.El técnico Zinedine Zidane respondió de manera muy distinta a los comentarios de ambos jugadores.Sobre Ronaldo, Zidane fue muy claro ayer: “Cristiano se tiene que quedar sí o sí” y pronosticó que el atacante pronto podría cambiar de parecer. “A lo mejor dentro de tres o cuatro días dirá algo”.En cuanto a Bale, el técnico francés fue más cauteloso.“Es complicado pero cada uno mira lo suyo”, dijo. “Intento hacer lo mejor para el equipo y de vez en cuando alguno es verdad que se merece jugar más. Entiendo al que quiere más minutos”.Los posibles destinos de Bale son más inciertos.Se ha reportado en distintos medios que el Tottenham cuenta con una opción de recompra como parte de la transferencia al Madrid en 2013, pero luce sumamente improbable que pueda pagar su recisión. Existen otras posibilidades, pero aún no están claras. Medios ingleses han reportado que el Manchester United podría ser su próximo destino.En caso de que vuelva a Inglaterra este verano, Bale dejaría al Madrid con un curioso récord de cuatro Ligas de Campeones pero solo un título de Liga española.Ronaldo tiene el mismo número de cetros de la Liga de Campeones y dos títulos de Liga española, pero su actuación ha definido una era, a diferencia de Bale.Incluso más que el galés, es posible que el futuro de Ronaldo se vea determinado por la muy pequeña cantidad de clubes capaces de cumplir con sus exigencias –suponiendo que realmente quiera salir del Madrid– y el atacante de 33 años nunca ha dado indicios de aceptar una menor paga a fin de cambiar de aires.Ambos dejarían grandes recuerdos en el Madrid.

