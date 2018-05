Mantiene Uptown Dynasty su paso ganador

Uptown Dynasty, de Melvin Neugebauer, superó una fuerte prueba para establecer el mejor tiempo de calificación y el campeón KVN Corona, de Keith Nellesen, suma ahora nueve triunfos en nueve salidas, después de haberse realizado ayer las 10 pruebas para el Ruidoso Derby, Grado 1 con bolsa de 759 mil dólares, en Ruidoso Downs.El entrenador Rodolfo Valles calificó cuatro caballos para el Ruidoso Derby, encabezado por el segundo clasificado más rápido, Jess Move You. Los otros clasificados de Valles son She Ate Fire, Hierarchy y Prince Of Bo Dash , que fueron sexto, séptimo y décimo más rápidos, respectivamente.Los tresañeros con los diez tiempos clasificatorios más rápidos avanzaron al Ruidoso Derby, mientras que los caballos con los siguientes cinco tiempos más rápidos tienen prioridad para correr en el Mr Jess Perry, con bolsa de 100 mil dólares. Ambas carreras están programadas para el 9 de junio.La primera prueba fue la más dura de todas con los nueve competidores sumando ganancias por casi 2.9 mdd, e incluyó a cuatro calificados al All American 2017, entre ellos el ganador Fly Baby Fly.Uptown Dynasty humilló al grupo de caballos con experiencia en carreras de Grado 1 y cada caballo que corrió en las pruebas posterior intentó superar su tiempo. Ninguno lo logró.Caballo castrado producto de Mr Jess Perry, Uptown Dynasty, rompió muy alerta desde la posición interior y luego se alejó de manera constante de sus competidores de clase para ganar por tres y tres cuartos de cuerpo. Su tiempo de :20.116 segundos se destacó como el mejor tiempo de clasificación.G.R. Carter Jr. estuvo en la monta de Uptown Dynasty por primera vez en una carrera.‘Podría decir que me estaba dando todo’, dijo Carter. ‘Realizó una carrera impecable. Corrió tan bien como parece. Vi repeticiones de todas sus carreras el año pasado, así que sentía que lo conocía.’KVN Corona hizo su debut en Ruidoso Downs en la quinta prueba, después de ser complementado a las pruebas por 30 md. El hijo de Corona Cartel fue el potro campeón dosañero de 2017 y terminó ocho de ocho en Los Alamitos antes de hacer su primera salida a más de seis mil pies de altura en las pruebas del Ruidoso Derby.

