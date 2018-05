Egipto se une en elogios a Mohamed Salah

El Cairo.- Un desconsolado Egipto compartió ayer un inusual momento de unidad: Una lluvia de elogios y muestras de afecto para el atacante del Liverpool Mohamed Salah y desprecio por Sergio Ramos, del Real Madrid. Muchos egipcios acusaron al defensor de lesionar intencionalmente a Salah en la final de la Liga de Campeones.El atacante egipcio se lastimó el sábado durante un choque con Ramos, quien sujetó por el brazo derecho a Salah mientras disputaban un balón. Durante la caída, Salah aterrizó sobre el hombro izquierdo y tuvo que abandonar el encuentro apenas a los 30 minutos. Ramos, el capitán del Real, no fue amonestado y el club español ganó el duelo 3-1 para obtener el tricampeonato de la Champions.“A pesar de las probabilidades, confío en que estaré en Rusia para enorgullecerlos a todos. Su cariño y apoyo me darán la fuerza que necesito”, escribió Salah en Twitter el domingo.Ramos pudo haber evitado un castigo en Kiev, pero no tardaron en condenarlo en Egipto, en donde los seguidores de Salah recurrieron a las redes sociales para expresar su frustración, utilizando el amplio repertorio de insultos que ofrece el idioma árabe para arremeter en contra del defensor español. Algunos ofrecieron sus oraciones, en busca de una intervención divina para vengarse del seleccionado español.

