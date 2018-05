Boston— Las finales de la NBA tienen desde 2011 un miembro distinguido, un “Rey” llamado LeBron James.El estelar de los Cavaliers volvió a demostrar su supremacía en las duelas. James finalizó con 35 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias en el triunfo de los Cavaliers 87-79 en la casa de los Celtics de Boston en el juego 7 de las Finales de la Conferencia Este.Y así, James llegó a ocho Finales de la NBA de manera consecutiva, cuatro con el Heat de Miami (de 2011 a 2014), y ahora cuatro con Cavs, de 2015 a 2018. James tiene otras Finales en su carrera, en 2007 con Cavs. Lo lamentables es que James tiene marca de por vida en Finales de tres ganadas y cinco perdidas.El llamado “Rey” es un jugador de época, pues es el sexto basquetbolista que logra sumar 8 finales de la NBA en fila; los otros cinco son jugadores de los Celtics que lo lograron entre la década de los 50 y 60.Además, James no tuvo ayer descanso en el juego. Sumó 48 minutos, y de paso no tuvieron problemas ante la baja de Kevin Love, estrella de Cavs, quien no pudo jugar por el protocolo de conmociones, pues salió con un golpe en el Juego 6.LeBron y los Cavs mostraron defensa en el TD Garden de Boston, donde los Celtics no habían perdido en los actuales Playoffs.Ahora, Cavs espera rival en las finales de la NBA, mismo que saldrá del duelo de este lunes entre Warriors de Golden State y Rockets de Houston, en el séptimo juego del Oeste.Y los Cavs llegan a las finales como cuartos del Este con marca de 50-32, y se convierten en el quinto equipo de la historia con esa siembra o peor en llegar a las Finales. Los Rockets de 1994-95 son los únicos que lograron el campeonato con esas cifras.Al final, Boston hizo una gran serie, pues llegó hasta esa instancia sin estrellas, pues jamás contaron en la postemporada con Kyrie Irving y Gordon Hayward, ambos lesionados.Los jóvenes lucieron y la quinteta tiene futuro con ese poderío.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.