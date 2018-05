Madrid.- Un grupo de jóvenes talentosos tiene una complicada misión: Reemplazar a algunos de los mejores jugadores que hayan vestido jamás la camiseta de la selección española.La "Roja" sigue perdiendo miembros de su generación dorada, así que dependerá de un grupo de nuevos rostros el desempeño del equipo nacional en la Copa del Mundo.Ciertos integrantes de la vieja guardia estarán presentes en Rusia, como en el caso de Andrés Iniesta, Sergio Ramos y David Silva, pero compartirán los reflectores con futbolistas más jóvenes, como Isco Alarcón, Marco Asensio y David de Gea.Thiago Alcántara, Dani Carvajal, Saúl Ñíguez, Lucas Vázquez, Rodrigo y Jorge "Koke" Resurrección figurarán también entre quienes pretenderán consolidarse como nuevas figuras de la selección española."En la selección, jugadores jóvenes que tienen capacidad y que tienen mentalidad, tienen que hacerse notar", comentó el seleccionador Julen Lopetegui."Y si están aquí es porque se han hecho notar, si no, no estarían aquí , porque tienen la mentalidad adecuada para poder competir en la selección y para poder pedir espacio".Gradualmente, España ha ido renovando su plantel luego de conquistar la Eurocopa de 2008 y 2012, así como el Mundial de 2010.Iniesta, Ramos, Silva y el arquero suplente Pepe Reina son los únicos jugadores que quedan de aquella selección de 2008. Gerard Piqué y Sergio Busquets son los únicos restantes de Sudáfrica 2010.La necesidad de cambio generacional en la selección quedó de manifiesto en la Copa del Mundo de 2014, cuando España no avanzó siquiera más allá de la fase de grupos. En aquel conjunto estaban presentes todavía jugadores como Iker Casillas, Raúl Albiol, David Villa, Xavi Hernández, Xabi Alonso y Fernando Torres."En la selección mayor siempre se mezclan diferentes generaciones", opinó Lopetegui, quien ha estado a cargo del recambio en el equipo desde que sustituyó a Vicente del Bosque tras la Euro de 2016. "Al final, en la selección lo que tienes que tratar de hacer es tratar de traer a los jugadores que te entiendes tú que te van a ayudar más a ganar partidos".Sólo vuelven 11 jugadores de la selección eliminada por Italia en los octavos de final de la Euro de hace dos años.Algunos de los protagonistas en el plantel de Lopetegui jamás han jugado un torneo de selecciones mayores. Es el caso de Isco, Carvajal y Asensio.Pero Isco ha sido clave para el resurgimiento reciente de España. Asumió exitosamente la misión de generar el fútbol y se ha convertido en titular indiscutible bajo el mando de Lopetegui.Fue uno de los principales anotadores en la eliminatoria invicta que cumplió España rumbo al Mundial, con cinco tantos, incluidos dos durante el cotejo decisivo ante Italia en el Santiago Bernabéu.Asensio, compañero de Isco en el Real Madrid, fue también titular en aquella resonante victoria que le devolvió a España buena parte de la confianza perdida por las decepciones anteriores.Con 22 años, Asensio es el jugador más joven de la actual selección. Reina es el más viejo, con 35.Once jugadores españoles en el Mundial de Rusia tienen 27 años o menos.España marcha invicta en 18 cotejos desde que Lopetegui ocupó el banco y comenzó a reestructurar la selección. El propio Lopetegui puede considerarse miembro de la nueva generación española.Fue elegido para el puesto en parte gracias a su conocimiento de los jóvenes que iban despuntando. A comienzos de la década de 2010, guio a las selecciones sub19 y sub21 a títulos europeos, con muchos de los jugadores que ahora viajarán a Rusia.La sub21 que se coronó en la Euro de 2013 incluía a varios jugadores que disputarán el próximo Mundial _Isco, Carvajal, Ñíguez, Koke, Rodrigo, De Gea y Nacho Fernández."Son chicos que han convivido desde pequeños con la selección. Eso para mí también es algo importante", valoró Lopetegui, de 51 años. "Los chicos que están desde pequeños están acostumbrados en torneos internacionales a jugar contra los mejores de otros países. Es una experiencia muy buena para ellos".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.