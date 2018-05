Con todo el poder, sin piedad, a tambor batiente, hit tras hit, frente al pitcher estelar Aldo Salinas, los Indios de Ciudad Juárez hicieron tronar sus bats esta noche en la primera entrada en la que fabricaron un racimo de siete carreras que los encaminó a la victoria en el tercer y definitivo juego de la serie contra los Rojos de Jiménez, por nocaut en siete entradas, 13 anotaciones a dos.Inspirados, tal vez, por la presencia de los Indios campeones del 2000 en la ceremonia inaugural, por vez primera en la serie contra los escarlatas, los teporacas tomaron la ventaja en el juego y de qué manera.Como se escriben las grandes tragedias en el beisbol, con dos outs en el pizarrón, el festín indígena contra el regiomontano Salinas, quien no se acomodaba en el montículo, inició con sencillo de José Torres, pasaporte a Eudor García, hit al izquierdo de Óscar Sigala y error del jardinero Erick Veliz.En la jugada, Torres y García pisaron la registradora, enseguida, el catcher José Hernández remolcó a Sigala con un ‘podridito’ entre el central y el short stop, que movió los cartones, tres a cero.Luego de un sorpresivo toque de Aragonez que llegó quieto a la inicial con infieldhit, Eduardo Salas conectó imparable y ‘Poke’ Hernández timbró la cuarta anotación aborigen.En pleno macaneo teporaca, Luis García dio sencillo al central e impulsó a Aragonez.Adelante 5-0 en la pizarra, con hombres en las esquinas, Miguel Rodríguez rodó a la intermedia y en error en mal tiro a la primera base de Nahim Núñez, llegó la sexta rayita de la tribu en los spikes de Salas.Omar Gómez también dio rola a la segunda base que Núñez escupió y L. García cruzó el plato con la séptima carrera de Ciudad Juárez.Torres rodó a tercera base y Gómez fue forzado en la segunda colchoneta para el tercer mate que terminó con el suplicio escarlata.En la parte baja del segundo inning, ‘Poke’ Hernández mandó a las regaderas a Salinas con jonrón por el izquierdo con E. García en los senderos y el nocaut teporaca volvió a asomar sus narices, 9-0.Salinas, de mala actuación y brevísima labor, tiró sólo una entrada y un tercio en la que aceptó nueve imparables, le hicieron igual número de carreras –nueve-, sus compañeros cometieron dos errores, salió del juego y a la postre, fue el pitcher derrotado.Vino al relevo Iván Duarte, enfrentó a Aragonez quien dio rola a la antesala y en una acción de rutina, Javier Guerrero tiró mal a la inicial.Salas se embasó en bola ocupada, Aragonez fue puesto fuera en la segunda base y tras boleto gratis a L. García, Rodríguez impulsó a Salas con la décima carrera de los Indios.Con Salinas fuera del partido, el esperado duelo de pitcheo con el zurdo Álvaro Sandoval, no se dio.En la apertura del tercer rollo, los Rojos se quitaron de encima la blanqueada y le pusieron número al score con sencillo productor de Núñez y carrera anotada por Erick Veliz.Metido en problemas, con la casa llena y dos outs, Sandoval ponchó Martín Ramírez y retiró la entrada.Luego que lanzó cinco episodios completos, en los que aceptó sólo cuatro imparables, le hicieron una carrera y su equipo cometió un error, el tapatío Sandoval, de sólida labor y muy buena actuación, fue relevado por Ricardo Jácquez.Activado para esta serie, en el cierre de la sexta, el jardinero Néstor Cruz, ex jugador de los Diablos Rojos del México conectó triple y mandó a la goma a Diego Ramírez y a L. García con las carreras 11 y 12 de la tribu y sólo fue cuestión de tiempo para consumar el nocaut indígena por segunda noche consecutiva.Duarte dejó el partido luego de 81 lanzamientos y fue relevado por Fernando Lagunes.Con hombres en las esquinas, Lagunes recibió hit de E. García e impulsó a Cruz con la rayita 13 del equipo local.En la apertura del sexto rollo, frente a Jáquez, los Rojos hicieron anotaron la segunda carrera en el juego para el definitivo pizarrón de 13 a 2.

