Aguafiestas

Kiev, Ucrania— Habían pasado un par de minutos desde que el árbitro señalase el final que daba al Real Madrid su tercera Champions League consecutiva. Cristiano Ronaldo se acercó a los micrófonos de BeIn Sport y dejó una declaración que nada tenía que ver con la celebración esperada. El portugués, después de mostrarse contento por el triunfo, insinuó su adiós al Real Madrid y explicó que en los próximo días anunciará su futuro.“Fue muy bonito estar en el Real Madrid, en unos días diré algo. El futuro de cualquier jugador no es importante”, contó sin que nadie se lo esperase el portugués, que hablaba en pasado sobre su etapa en el equipo blanco. No quiso Cristiano dar más explicaciones, que dribló como pudo las siguientes preguntas de Rodrigo Faez antes de marcharse con el resto de sus compañeros para celebrar el título. Hay que recordar que el portugués tiene contrato en vigor con el Real Madrid.Antes, el portugués había dejado claro que ellos habían sido superiores a sus rivales. “Era lo que buscábamos, era un partido difícil pero sabíamos que somos mejores que el Liverpool. Ellos entraron fuertes, pero hicimos tres goles, merecimos ganar y tuvimos ocasiones para hacer más goles. Hicimos historia que era lo que buscábamos”, explicó.Más tarde, en la zona mixta, quiso matizar sus palabras y rectificó por el momento elegido para pronunciar esas palabras. “No era el timming perfecto para decir cosas personales. Me equivoqué a lo mejor, o no. A veces cuando eres muy honesto te salen las cosas cuando menos lo deseas. Es algo que ya hace un tiempo. No quiero hablar ahora porque es un momento top, para la afición también, que me la llevo en mi corazón”, dijo en tono de despedida.“No quiero tirar el mérito de lo que ha hecho el Real Madrid, es algo extraordinario. Pienso que es un momento único y hay que disfrutarlo”. prosiguió. “No era el momento adecuado. No voy a esconder que tengo algo importante que decir. No me arrepiento, son situaciones que vienen de hace algún tiempo. Las cosas no se solucionan con dinero, no tengo problemas de dinero”, añadió.