Toman la cima

Filadelfia— Aaron Nola no permitió imparable sino hasta el séptimo episodio, Nick Williams logró su tercer bambinazo del año como emergente y los Filis de Filadelfia se apoderaron de la cima del Este de la Nacional ayer, tras superar 2-1 a los Azulejos de Toronto.Nola había conseguido el doble cero hasta que Russell Martin le conectó un sencillo productor en el séptimo inning, lo que igualó el juego 1-1. Luego de navegar tranquilo durante las primeras seis entradas y de una interrupción por la lluvia antes de la séptima, Nola comenzó entregando un boleto a Justin Smoak con un out.Martin llegó a la caja de bateo y puso fin a la labor del derecho, quien totalizó 10 ponches y tres bases por bolas.Williams encontró un cutter de Joe Biagini (0-4), con cuenta de 0-1, para romper el empate. Filadelfia tomó una delantera de medio juego sobre Atlanta en el primer puesto de la División Este de la Liga Nacional.Bravos 6, Medias Rojas 8Boston— Andrew Benintendi aportó un jonrón y tres impulsadas para que los Medias Rojas de Boston se impusieran 8-6 a los Bravos de Atlanta.Los Medias Rojas, líderes de la División Este de la Liga Americana, festejaron el regreso de Dustin Pedroia cosechando su sexta victoria en siete compromisos. Mitch Moreland conectó un doblete clave, que produjo dos carreras, mientras que el nudillero Steven Wright (1-0) resolvió tres capítulos sin tolerar anotación para llevarse el triunfo.Orioles 1, Rays 5St. Petersburg, Florida— Ryne Stanek, Anthony Banda y Chaz Roe se combinaron para permitir tres hits durante una jornada en que los Rays de Tampa Bay recurrieron exclusivamente a relevistas para vencer 5-1 a los Orioles de Baltimore.Ante la falta de opciones en la rotación de abridores, Banda (1-0) subió a la lomita cuando había dos outs del segundo inning. Terminó permitiendo una carrera y tres inatrapables en seis episodios y un tercio, durante los que recetó siete ponches.Diamondbacks 0, Aléticos 3Oakland, Californi— Daniel Mengden lanzó pelota de dos hits para lograr la segunda blanqueada en su carrera, y los Atléticos de Oakland derrotaron 3-0 a los Diamond-backs de Arizona.Mengden (5-4) repartió cinco ponches y no dio boletos. El dominicano Sócrates Brito pegó un sencillo en el segundo inning y el venezolano David Peralta bateó otro en el sexto para los únicos imparables de Arizona.Cardenales 4, Piratas 1Pittsburgh— Jack Flaherty aceptó cuatro hits en seis entradas, Matt Carpenter sacudió su quinto jonrón en la temporada, y los Cardenales de San Luis vencieron 4-1 a los Piratas de Pittsburgh.Flaherty (2-1) había logrado el domingo una gran actuación ante Filadelfia. Ahora, consiguió maniatar a los Piratas.Nacionales 4, Marlins 1Miami— Mark Reynolds disparó un bambinazo que rompió el empate en el noveno inning, y los Nacionales de Washington coronaron una remontada para derrotar a los Marlins de Miami por décima ocasión consecutiva, esta vez por 4-1.Wei-Yi Chen lanzó pelota de dos hits y no toleró carrera hasta el octavo episodio, cuando Wilmer Difo le conectó un jonrón con un out. El dominicano envió la pelota pegada al poste que delimita la zona de foul para igualar la pizarra 1-1.Medias Blancas 8, Tigres 4Detroit— Tim Anderson pegó dos jonrones y logró la mejor estadística de su carrera, con cuatro impulsadas, para que los Medias Blancas de Chicago derrotaran 8-4 a los Tigres de Detroit.Anderson y el cubano José Abreu dispararon cuadrangulares solitarios en el quinto acto, para empatar el duelo 3-3. Daniel Palka inauguró el sexto capítulo con un vuelacerca más, que rompió la igualdad ante el dominicano Francisco Liriano (3-2).El segundo bambinazo de Anderson produjo tres carreras ante Louis Coleman, para que Chicago ampliara la delantera a 7-3.

