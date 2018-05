Adelante en la pizarra dos carreras a una, los Indios de Ciudad Juárez fabricaron un jugoso rallie de siete anotaciones en el cierre del sexto rollo que los encaminó al triunfo por nocaut en ocho entradas, 11-1, sobre los Rojos de Jiménez, a quienes les quitaron la etiqueta de invictos en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza ‘Roberto Cadena Velázquez’ e igualaron la serie a un juego por bando.El inicio del fin para los escarlatas en el duelo de viernes por la noche llegó con sencillos ligados de José Hernández y Miguel Rodríguez frente al relevista José Luis Salazar.Eduardo Salas tocó de sacrificio, Salazar buscó tirar a la antesala, colchoneta que estaba descubierta, lanzó mal a la primera base y Hernández anotó la tercera carrera indígena.Sin outs, Yael González fue dominado con elevado que el segunda base atrapó en los terrenos del jardín central y derecho y Óscar Aragonez recibió base por bolas.Con la casa llena de aborígenes, Omar Gómez elevó a la primera base y aunque el inicialista Ricardo Benavides no atrapó la esférica, fue out por regla para el segundo mate.José Torres produjo dos rayitas más con doble al izquierdo en los spikes de Rodríguez y Salas y movió el score, cinco a uno favorable a la tribu.El racimo no paro ahí, Eudor García recibió base intencional y de nuevo con las bases repletas, Óscar Sigala recibió golpe y ‘de caballito’ produjo la sexta rayita que timbró Aragonez Ríos.‘Poke’ Hernández, quien lanzó la voz de ataque de la tribu en la citada entrada pegó imparable al izquierdo y mandó a la goma a Torres con la séptima anotación de la novena de casa.Rodríguez continuó con el calvario de los Rojos y con inatrapable, envió al pentágono a García y a Sigala, quienes anotaron las rayitas ocho y nueve de la novena fronteriza que mejoró su récord a tres ganados y dos perdidos, en el Grupo Pares.El suplicio de los escarlatas terminó con ponche a Salas, pero el daño ya estaba hecho.Tras el rallie y la diferencia de ocho anotaciones en la pizarra electrónica del Estadio ‘Juárez Vive’, el abridor derecho y ganador Servando Lopez, quien vino de menos a más y se asentó en el montículo conforme el juego transcurrió dejó su lugar a Luis Enrique Rodríguez, en el séptimo capítulo.En la parte baja del octavo rollo y con el duelo al borde del nocaut, los Indios consumaron la obra y vencieron a los Rojos por la vía de la clemencia. Torres y García ligaron sencillos, Sigala los remolcó con imparable y, por diferencia de 10 carreras, se decretó el nocaut, 11 a 1.López quien lanzó seis entradas, enfrentó a 24 bateadores, esparció cinco hits, ponchó a cinco, no concedió pasaportes y golpeó a un rival, se acreditó el triunfo.El revés correspondió al abridor Esparza.A la ofensiva, los mejores bats por los Indios fueron Rodríguez, Torres, García y Hernández, cada uno con dos imparables en tres turnos al bat.Hoy, a las 19:00 horas, se jugará el tercer y definitivo partido de la serie dos de la justa estatal.Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9Rojos 0 0 1 0 0 0 0 0 XIndios 0 0 0 1 1 7 0 2 XC H E1 6 111 12 3Qué: Indios de Ciudad Juárez vs Rojos JiménezJornada dos. Juego tres. Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza ‘Roberto Cadena Velázquez’Cuándo: Hoy. Sábado 26 mayo. 19:00 horasDónde: Estadio ‘Juárez Vive’Boletos: Home VIP, 110 pesos. Bases, 65. Jardines, 45. Grada general, 25. INAPAM (antes INSEN) y niños de hasta 8 años, mitad de precioEscúchelo en vivo por Radio Cañón 800 AM y Radio Bengala 1240 AM, con Martín García Prieto.Por Activa 1420 AM, con Francisco Gómez y Felipe Orozco.Por Radio Deportiva 1560 AM, con Mario Payán y Luis Carlos Martínez