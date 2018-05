Sentencia Froome el Giro

Cervinia, Italia— Chris Froome dejó prácticamente sentenciada su victoria ayer en el Giro de Italia al mantener a raya al único rival de cuidado que le quedaba en el último ascenso de la ronda de tres semanas.El cuatro veces campeón del Tour de Francia saldrá con una ventaja de 40 segundos sobre Tom Dumoulin en la ruta hacia Roma, un tramo que es básicamente una procesión. El británico se consagraría en su tercera vuelta grande consecutiva, con lo que emularía los logros de los legendarios Eddy Merckx y Bernard Hinault.“Aún no está decidida, pero la batalla ha terminado”, dijo Froome. “Es una sensación increíble, porque hace dos días estaba cuarto”.Froome se apoderó de la casaca rosa de líder el día previo con un audaz ataque en solitario de 80 kilómetros, escalando del cuarto lugar general borrando una desventaja de más de tres minutos.Ayer, Dumoulin atacó a Froome en múltiples ocasiones en el último puerto de montaña del trayecto de 214 kilómetros (133 millas) entre Susa y Cervinia. Pero Froome supo neutralizar cada uno de los cinco intentos. Luego del quinto ataque de Dumoulin, el británico respondió con su propia acelerada y dejó atrás a Dumoulin brevemente.Dumoulin se rezagó más cerca de la meta, cruzando seis segundos detrás de Froome.“Ha sido más fuerte que yo estos últimos días, pero no me reprocho nada”, dijo el holandés. “He dado todo lo que tenía”.El español Mikel Nieve, del equipo Mitchelton-Scott, se alzó con el triunfo en la etapa del sábado, luego de una prolongada fuga en solitario para festejar su 34to cumpleaños. Fue escoltado por el holandés Robert Gesink, con un retraso de 2:17, y el austríaco Felix Grossschartner, 2:42 detrás.

