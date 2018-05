Le tira a lo grande

Sin importar cuál, el pitcher juarense Samuel Natera, prospecto de Acereros de Monclova, quien el pasado domingo cumplió con creces su llamado al Juego de Estrellas de la Liga Doble A, en El Carmen, Nuevo León, se ve a futuro en la lomita de los disparos con un equipo de Grandes Ligas.“Sí, cómo no, sí me veo. Sin importar -el equipo-, el que sea. Mi objetivo, mi sueño, es jugar en el mejor beisbol del mundo … Grandes Ligas. La meta a corto plazo es la firma con Estados Unidos y pues ir escalando poco a poco”, declaró.En busca de la rúbrica con una organización de la ‘Gran Carpa’, Natera Barragán lanzó dos tercios con el Equipo Rojo que derrotó cuatro carreras a dos al Equipo Azul, en el Centro de Alto Rendimiento de la Liga Mexicana de Beisbol, en Nuevo León.Frente a las pistolas que miden la velocidad y bajo el radar de 30 scouts de 20 organizaciones del ‘Big Show’, el joven serpentinero de 18 años y 1.93 metros, alcanzó las 89 millas en sus pitcheos y recetó dos ponches.“Fue una experiencia muy bonita, vinieron muchos scouts de Grandes Ligas a vernos a los prospectos. No comentaron nada los scouts de Grandes Ligas, no me han dicho nada, nada más estamos esperando cualquier cosa o ya que acabe la temporada -a mediados de julio-”, mencionó.Junto a serpentineros de Diablos Rojos, Guerreros, Tigres, Piratas, Pericos, Rieleros y Generales, integró el bullpen de la escuadra escarlata, que hasta el sexto inning lanzó juego sin hit ni carrera.En la presente campaña Clase Doble A de la academia de beisbol, en la que compiten 16 equipos de la Liga Mexicana, al momento de esta entrevista, Samuel tenía 27 innings lanzados, 4.00 de efectividad y lideraba en el departamento de ponches, con 43 bateadores abanicados.Dirigido en la escuadra coahuilense por el manager Héctor Guizar e instruido por el coach de pitcheo Salvador Rodríguez, el lanzador con estatura de basquetbolista, comentó que en los Acereros, organización a la que fue llevado por el buscador Manuel Bobadilla, las cosas marchan sobre ruedas.“Gracias a Dios todo va muy bien. La organización me da mucha confianza y me da muchas ganas para salir adelante”, expuso.Con el split finger y el slider como los más efectivos lanzamientos en su repertorio, Natera Jr. afirmó que jugar en Liga Mexicana es una de las metas en su carrera, más no la principal.“Sí, es un objetivo, pero ahorita estamos viendo para lo mejor”, enfatizó.Antes de reportar con los Acereros a la academia, Samuel participó en el torneo regional de beisbol 2018, “Héctor ‘Bomba’ Pérez”, en esta ciudad, con el equipo de la Liga Villahermosa, donde dejó una trata impresión luego de cuatro o cinco apariciones.“Fue un buen torneo, una bonita experiencia, mi primer regional”, expuso.Enfocado y metido de lleno en el proceso que lo llevará a cristalizar su sueño, el espigado serpentinero envió un mensaje a los niños beisbolistas que, como él, piensan en grande.“A todos los niños que le sigan echando ganas y que las cosas sí se dan”, expuso.Ex primera base, Samuel eligió el beisbol en lugar del basquetbol, deporte que sus padres Ana Barragán y Samuel Natera aún practican y es una tradición familiar que incluye a sus tíos Elizabeth Flores y José Luis ‘Tawa’ Flores.