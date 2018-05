Protestan activistas frente a oficinas de NFL

Nueva York— Activistas por los derechos civiles protestaron ayer frente a las oficinas generales de la NFL para exigir que los dueños de los equipos revoquen su nueva política sobre la conducta de los jugadores durante la interpretación del himno nacional.Los manifestantes instaron a un boicot contra la liga y sus patrocinadores.Unas 50 personas se concentraron en el edificio de oficinas ubicado en el corazón de Manhattan, para una protesta convocada por National Action Network, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos civiles.Kirsten John Foy, director regional del organismo para el noreste del país, fue el primero de 10 oradores que participaron en la protesta de 40 minutos. Criticó a los dueños de los equipos de la NFL y al presidente Donald Trump."Nuestra exigencia es que la NFL revierta esta decisión inmoral y anticonstitucional", dijo Foy.Los dueños de la NFL votaron el miércoles para que todos los jugadores estén obligados a ponerse de pie durante la interpretación del himno nacional. En caso de que no deseen hacerlo, deben permanecer en los vestuarios.Se impondrán multas a los equipos si los jugadores no cumplen con la disposición. En las últimas dos campañas, algunos jugadores se han arrodillado durante el himno, interpretado antes de los partidos, para protestar contra los abusos policiales y la desigualdad racial.Colin Kaepernick, exmariscal de los 49ers de San Francisco, comenzó la protesta durante el himno en 2016. No jugó la temporada anterior, después de que ningún equipo lo contrató como agente libre.Kaepernick ha demandado a la NFL y a los propietarios de los equipos, al considerar que se coludieron para marginarlo de la liga.Alex Butcher-Nesbitt, portavoz de National Action Network, dijo que el grupo preveía realizar protestas similares en todo el país, incluidas las ciudades de Detroit y Los Ángeles.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.