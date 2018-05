Mantienen Warriors la calma

Houston— Si los Warriors de Golden State se encuentran preocupados de cara al sexto juego de la final de la Conferencia del Oeste por estar al borde de la eliminación, no lo están demostrando.“Tenemos la oportunidad de empatar la serie en casa. Es una posición bastante buena”, dijo el entrenador Steve Kerr. “Tenemos que ganar dos partidos de basquetbol y hemos hecho eso muchísimo, así que estamos muy confiados”.Los campeones defensores están abajo 3-2 ante Houston en la serie al mejor de siete luego de victorias consecutivas de los Rockets, coronadas con un triunfo de 98-94 el jueves por la noche. Ahora la serie se muda al Oracle Arena, donde los Warriors sólo han perdido una vez en sus últimos 17 partidos de playoffs.Stephen Curry señaló que los Warriors están motivados a pesar de quedar abajo en la serie porque creen que ambos encuentros pudieron haberse ido de su lado y que unas simples correcciones los tendrán de vuelta en marcha.“Tenemos una oportunidad de restablecernos en casa, obtener una gran victoria, mantenernos vivos, y luego jugárnosla en el juego 7”, comentó Curry. “No todo está perdido”.El gran triunfo de Houston en el quinto compromiso fue empañado por una lesión en el tendón la corva del estelar Chris Paul, la cual lo mantendrá fuera para el duelo de hoy. Es un golpe importante para un equipo que busca alcanzar las finales de la NBA por primera vez en más de dos décadas.Los Rockets creen que pueden absorber esta pérdida y no parecen intimidados por el revés, al hacer notar que encontraron maneras de ganar durante la temporada regular en muchos partidos donde Paul estuvo fuera por lesiones.“No tengo duda”, dijo D’Antoni. “Ellos entienden el desafío... si CP está o no, es un gran desafío y están listos. Lo están esperando”.James Harden, quien ha batallado a la ofensiva en los últimos dos duelos y se fue de 11-0 en triples en el quinto partido, puso sus ojos en blanco cuando le preguntaron si la lesión de Paul coloca más presión en él.“¿Presión de qué? Es el juego 6 de la final de la Conferencia del Oeste”, declaró. “Existe presión en todos”.

