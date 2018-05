Acecha Froome conquista del Giro de Italia

Bardonecchia, Italia— Chris Froome protagonizó una de las mayores gestas de su carrera al ganar ayer la etapa 19 del Giro de Italia, apoderándose del liderato general a falta de dos jornadas.El cuatro veces campeón del Tour de Francia lanzó un fulminante ataque solitario en una ruta con gravilla para llegar al puerto de montaña más alto de la ronda italiana, a 80 kilómetros (50 millas) de la meta, y el británico no paró de incrementar su ventaja en otro par de ascensos en los Alpes.La victoria deja a Froome en excelente posición para conquistar su tercera gran vuelta seguida y emular los logros de los legendarios Eddy Merckx y Bernard Hinault.“Me parece que nunca había atacado a 80 kilómetros de la meta, disparado yo solo y llegar primero a la meta”, dijo Froome. “Sabía que la tenía bien complicada para ganar este Giro de Italia, así que tenía que hacer algo extraordinario. No podía ponerme a esperar por el último ascenso. Tenía que hacer algo loco”.“El Colle delle Finestre era el lugar ideal para hacerlo. Las rutas con gravilla me hacen recordar a África”, añadió Froome, quien compite para Gran Bretaña con el equipo Team Sky que nació y creció en Kenia.El tramo de 185 kilómetros de Venaria Reale a Bardonecchia en la región de Piamonte era considerado como el más fuerte del Giro.Froome cruzó la meta con una ventaja de tres minutos sobre su rival holandés Tom Dumoulin y quedó con una ventaja de 40 segundos sobre el reinante campeón en la clasificación general. El francés Thibaut Pinot figura tercero en la general, 4:17 detrás.Aún queda una etapa más en montaña, los 214 kilómetros el sábado entre Susa y Cervinia, antes de la procesión final a Roma el domingo.Froome amaneció el viernes cuarto en la general, más de tres minutos detrás del británico Simon Yates, el previo dueño de la ‘maglia rosa’.Yates capituló en el exigente ascenso al Colle delle Finestre, donde Froome lanzó su audaz ataque.Fue el 13er día en el que Yates lució la casaca rosada.El ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar) escoltó a Froome en la etapa, con un retraso de 3 minutos. Dumoulin llegó quinto, 3:23 detrás de Froome.El colombiano Miguel Ángel López (Astana) se ubica cuarto en la general, a 4:57 de Froome. Carapaz marcha quinto, a 5:44.Froome llegó al Giro cargado de ilusión, pero no había destacado tras caerse en un entrenamiento previo a la contrarreloj que puso en marcha la carrera en Israel.

