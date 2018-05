Buenos Aires.- Un día después que el arquero Sergio Romero fuera dado de baja de la selección argentina por una lesión de rodilla, su esposa afirmó el miércoles que la dolencia no es grave y que podía recuperarse antes del Mundial de Rusia."No tiene absolutamente nada roto, nada", dijo Eliana Guercio en declaraciones al canal 13 de Buenos Aires.El portero del Manchester United sufrió "un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha" durante la práctica del martes y deberá someterse una intervención quirúrgica, informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado tras anunciar que el futbolista quedaba fuera del plantel que jugará la Copa del Mundo.Guercio relató que durante el entrenamiento Romero pateó el balón y "sintió que se le trabó la rodilla". Tras someterse a estudios médicos se comprobó un "desprendimiento de cartílago" que le dificulta la articulación de la rodilla. Para tratar la dolencia requiere "una cirugía menor, es sacar un pedacito y esperar que se cierren los puntos para que no se le genere una infección", según la mujer."La recuperación es entre dos y tres semanas. Estoy segura estaría apto para jugar. Estoy segura de que en diez días está", sostuvo la esposa del futbolista que se preparaba para su tercer Mundial.El técnico Jorge Sampaoli designó como reemplazante a Nahuel Guzmán, de Tigres de México, quien había sido convocado en la lista preliminar de 35 jugadores.Romero, de 31 años, debutó en 2009 en el seleccionado y desde entonces fue titular inamovible. Atajó en los Mundiales de 2010 y 2014. No obstante, su falta de continuidad en el club inglés tenía preocupado a Sampaoli, quien admitió que el puesto de arquero estaba incierto durante una conferencia el lunes. Los otros arqueros del plantel son Franco Armani (River Plate) y Wilfredo Caballero (Chelsea)."Si no pudiera jugar un Mundial el primero que se retira es él. Con la buena experiencia que ha tenido estos nueve años no va a ir a pasar vergüenza", insistió Guercio.Sampaoli no se ha pronunciado todavía sobre el caso Romero, que no es el único futbolista con problemas físicos del plantel albiceleste. El defensor Gabriel Mercado padece una dolencia en el ciático, mientras el volante Lucas Biglia sufrió una fractura de apófisis transversal de la primera y segunda vértebras lumbares. Volvió a jugar hace una semana para Milan, pero tuvo que abandonar el campo de juego por un fuerte golpe que recibió en la zona afectada.En tanto que el delantero Sergio Agüero no juega desde marzo, también por una lesión en la rodilla.Se especula que el entrenador no quería arriesgarse a tener otro lesionado en el plantel y por ello decidió darle de baja a Romero.Guercio adelantó que su esposo se va a operar en Inglaterra.En tanto que el mediocampista Javier Mascherano dijo el miércoles que "la lesión de Romero representa una baja muy sensible no solo en lo futbolístico, sino en lo humano. Lleva 10 años siendo titular en la selección".En rueda de prensa tras la práctica de Argentina, el volante contó que Romero "ha demostrado una personalidad muy fuerte, es un chico que no expresa toda su tristeza pero está claro que la desilusión es gigante. Sentimos que es uno más, va estar con nosotros y lo principal es que salga de la cirugía de la mejor manera".