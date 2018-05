Arrestan a Dykstra por apuntar con pistola a un chofer

Linden, Nueva Jersey— El exjugador estrella de beisbol, Lenny Dykstra, le apuntó a la cabeza con una pistola a un conductor de Uber cuando éste se negó a cambiar el destino del viaje, Según informó la Policía ayer.Dykstra fue arrestado ayer por la mañana afuera del cuartel de la Policía luego que el conductor se detuviera y saliera corriendo del auto. La Policía dijo haber encontrado cocaína, éxtasis y mariguana entre las pertenencias de Dykstra, pero no encontraron un arma.El exjugador estrella de 55 años fue acusado de hacer amenazas de violencia y por posesión de drogas. Recibió una citación, fue liberado y debe comparecer ante la corte el mes entrante. No se sabe si Dykstra cuenta con un abogado.Dykstra respondió en Twitter a las acusaciones citando, entre otras cosas, letras de canciones de Taylor Swift, Rihanna y Kelly Clarkson.Cuando un usuario de Twitter sugirió que el incidente había sido culpa del conductor de Uber “por no haber respetado a una leyenda”, Dykstra respondió que, “no estoy seguro que usaremos eso en nuestra defensa”.Dykstra jugó 12 temporadas con los Filis de Filadelfia y con los Mets de Nueva York y ganó una Serie Mundial en 1986 con los Mets. Fue nombrado al equipo de Estrellas de la Liga Nacional en tres ocasiones.La vida de Dykstra después del beisbol ha sido un tanto problemática. Ha pasado tiempo en prisión tras declararse culpable de varios delitos, incluyendo fraude de bancarrota, robo de autos y lavado de dinero, y se declaró en bancarrota en el 2009, declarando que debía más de 31 millones de dólares y que sólo tenía 50 mil dólares en acciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.