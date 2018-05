Da triunfo

Washington— El mexicano Christian Villanueva aportó un doblete de dos carreras, Tyson Ross laboró hasta el séptimo episodio, y los Padres de San Diego se impusieron ayer 3-1 a los Nacionales de Washington para rescatar al menos el último juego de una serie de tres compromisos.Ross (4-3) no permitió que un solo corredor pasara de la intermedia sino hasta el séptimo inning. Ponchó a nueve y aceptó una carrera en seis entradas y dos tercios.Brad Hand sacó los últimos cinco outs para su 15to salvamento. Salió de un atolladero con dos hombres a bordo y un out en el noveno capítulo, cuando obligó a que Spencer Kieboom pegara un roletazo para una doble matanza que puso fin al duelo.San Diego tomó una ventaja de 1-0 cuando el dominicano Manuel Margot impulsó al venezolano Freddy Galvis mediante un sencillo, con dos fuera en el quinto acto. Los Padres estuvieron cerca de ampliar la ventaja un bateador después, pero Bryce Harper se zambulló para hacerse de una pelota entre el jardín derecho y el central, con lo que privó a Ross de un hit.Un inning después, Villanueva elevó una esférica al prado derecho, con dos outs. Harper alcanzó a rozar la pelota con el guante, en una jugada que se marcó inicialmente como error, antes de que se señalara el doble que produjo un par de carreras y puso fin al debut de Erick Fedde (0-1) con Washington en la temporada.Gigantes 1, Astros 4Houston— Justin Verlander recibió buen apoyo de su ofensiva por primera ocasión en casi un mes, y los Astros de Houston derrotaron 4-1 a los Gigantes de San Francisco.Verlander (6-2) repartió nueve ponches y entregó un boleto en seis entradas, durante las que permitió un vuelacerca y tres hits. Su efectividad, la más destacada de las Grandes Ligas, desmejoró ligeramente a 1.08.En 29 innings que abarcaron sus cuatro aperturas anteriores, Verlander había tolerado sólo tres anotaciones, pero los Astros lograron sólo ese mismo número durante el período y fueron blanqueados en dos ocasiones.Tigres 4, Mellizos 1Minneapolis— Michael Fulmer cosechó su primera victoria en cuatro aperturas, Niko Goodrum conectó un jonrón para salir de un bache en el que se había ido de 14-0, y los Tigres de Detroit cortaron una seguidilla de cinco derrotas, al imponerse 4-1 a los Mellizos de Minnesota.Brian Dozier abrió la parte baja del primer inning con un leñazo a las profundidades del bosque central, que se quedó a unos centímetros de ser un jonrón. La pelota se atoró en la unión entre dos segmentos del recubrimiento acojinado del muro, y se concedió un doble de terreno.Reales 5, Cardenales 2San Luis— Drew Butera conectó un sencillo de dos carreras en la décima entrada y los Reales de Kansas City vencieron 5-2 a los Cardenales de San Luis.Las carreras impulsadas por Butera fueron sus primeras desde el 2 de mayo. Jon Jay le siguió con un sencillo remolcador y los Reales ganaron la serie, algo que no conseguían desde que se llevaron tres de cuatro compromisos frente a Detroit, del 3 al 6 de mayo.Diamondbacks 2, Cerveceros 9Milwaukee, Wisconsin— Travis Shaw pegó un jonrón de tres carreras y el venezolano Jesús Aguilar impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo de dos anotaciones en un cuarto inning de siete carreras para ayudar a los Cerveceros de Milwaukee a vencer 9-2 a Arizona y propinar a los Diamondbacks su séptima derrota seguida.Brent Suter (4-3) permitió un par de carreras y cuatro hits en cinco entradas y dos tercios para que los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, se colocaran a 12 juegos sobre el promedio de .500, su mayor ubicación de la temporada. El inicio de campaña de Milwaukee de 31-19 es el mejor del equipo en in lapso de 50 juegos en la historia de la franquicia.Bravos 0, Filis 4Filadelfia— Jake Arrieta repartió siete ponches en seis innings y dos tercios de labor meritoria, el dominicano Carlos Santana rompió el empate mediante un toque de bola, y los Filis de Filadelfia derrotaron 4-0 a los Bravos de Atlanta.Filadelfia se llevó dos de tres encuentros para ganar su primera serie en cuatro intentos ante los Bravos, líderes de la División Este de la Liga Nacional. Así, se apretó a medio juego la diferencia entre ambos clubes.Arrieta (4-2) toleró siete imparables y mejoró su efectividad a 2.45. El galardonado con el Cy Young de la Liga Nacional en 2015 mostró exactamente por qué los Filis decidieron pagarle 30 millones de dólares esta temporada.Medias Rojas 4, Rays 1St. Petersburg, Florida— Xander Bogaerts encendió un ataque de tres carreras en el noveno inning, David Price fue el artífice principal de una faena de tres imparables, y los Medias Rojas de Boston derrotaron 4-1 a los Rays de Tampa Bay para hilvanar su cuarto triunfo.

