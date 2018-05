Tiene 'Pollito' prohibido perder

Ciudad de México— Si desea disputar una vez más el título del mundo, Julio Ceja tiene prohibido caer ante el venezolano Franklin Manzanilla, el próximo sábado en el Teatro Moliere de la Ciudad de México.“El Pollito”, campeón mundial Plata de peso supergallo del CMB, no puede darse el lujo de perder ante el sudamericano porque además de estar en riesgo su título también lo está su clasificación mundial. De ahí, que sea obligatorio el salir con el triunfo si es que desea buscar la pelea por el fajín del orbe, al ser el retador oficial de Rey Vargas.“Es una pelea muy importante porque está en juego la clasificación mundial, voy a poner en juego mi título y debo de salir con la mano en alto. Físicamente me encuentro bien, pensando en que podría llegar la oportunidad contra Vargas”, aseguró Ceja.Eso sí, el mexiquense sabe que no será fácil pasarle por encima al venezolano, a quien considera un rival con grandes cualidades.La inteligencia y la concentración serán fundamentales para que el ‘Pollito’ consiga el objetivo, respaldado en la estrategia que trabaja con su esquina.“Estudiamos muy bien al rival, quien es muy fuerte. Va para adelante tirando golpes muy certeros, así que trabajamos en la estrategia de contragolpearlo y ganarle los golpes moviéndonos a los lados, respondiendo con tres o cuatro combinaciones certeras; trataré de minarlo poco a poco”, agregó.Ceja cuenta con un récord de 32 triunfos y 2 derrotas, con 28 nocauts, mientras que Franklin presume 17 victorias a cambio de 4 tropiezos, con 16 KOs.

