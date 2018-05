Adiós a Rusia

Ciudad de México— El zaguero de la Selección de México Néstor Araujo no se recuperó completamente de una lesión en la rodilla izquierda y quedó descartado para el Mundial de Rusia.La Federación Mexicana de Futbol confirmó ayer la baja del jugador de 26 años.Araujo sufrió una distensión de ligamentos de la articulación izquierda en un encuentro amistoso ante Croacia en marzo pasado. Aunque regresó a los entrenamientos de su club Santos, no pudo disputar ningún partido de la Liguilla por el título.Titular en las eliminatorias y en la Copa Confederaciones del año pasado, Araujo fue incluido en la nómina de 28 jugadores para Rusia porque había esperanza que se recuperaría a tiempo para disputar la que sería su primera Copa del Mundo.Esa posibilidad se esfumó ayer.“Después de realizársele los estudios pertinentes se determinó que cause baja de la concentración de la Selección Nacional al presentar una tendinitis”, informó la federación en un comunicado.La baja golpea en la zona más vulnerable de México, eliminado en sus últimos torneos oficiales con derrotas por 7-1 ante Chile en la Copa América Centenario de 2016 y por 4-1 ante Alemania, en la Confederaciones de 2017.Además de Araujo, México tiene entre algodones al volante Andrés Guardado y a los zagueros Héctor Moreno y Diego Reyes, quienes están realizando trabajado diferenciado con el seleccionado.Oswaldo Alanís, quien juega para Chivas y fue incluido en la lista preliminar, se perfila como el relevo de Araujo.JUGARÁ EL TRI EN HOUSTONLa Selección Mexicana jugará en Houston su último partido del año en Estados Unidos, contra un rival aún por definir.El 7 de septiembre el Tricolor visitará el NRG Stadium, en el quinto duelo del convenio con Soccer United Marketing, que durante este 2018 ya organizó los duelos contra Bosnia y Herzegovina, Islandia, Croacia y el próximo lunes frente a Gales en lo que será la despedida de territorio estadounidense.

