Se traen el 'big show'

Llevados ahí por su talento y calidad para jugar al ‘rey de los deportes’, el pitcher Luis Fernando Miranda y el infielder Eudor García, dos nuevas caras en el roster de Indios de Ciudad Juárez, militaron como prospectos en las sucursales del mejor beisbol del mundo: Bravos de Atlanta y Mets de Nueva York.Enfundados ahora con la franela de la tribu (2-1) que esta noche abre la temporada 2018 del Campeonato Estatal ‘Roberto Cadena Velázquez’, en casa, contra los invictos Rojos de Jiménez (3-0), Miranda y García, aportarán al conjunto indígena la experiencia que adquirieron en la pelota de los Estados Unidos.“Lo que me ayudó a jugar allá fue jugar el juego un poquito más agresivo. Ellos tratan de todo el juego jugarlo agresivo, con ganas de batear, de pitchear, de fildear y de todo, hacer las jugadas, ser protagonistas”, expresó Miranda Osorio, de 23 años y 1.82 metros.Luis Fernando, mejor lanzador de la Liga Mexicana de Invierno con los Diablos Rojos del México, el año anterior, firmó en el 2012 con la organización de Atlanta.En el 2013 estuvo en República Dominicana, al año siguiente fue a Orlando, Florida, donde subió a la Rookie League de Noche, en Clase A Media.Cumplidos tres años en sucursales, al cuarto fue opcionado a Tigres de Quintana Roo, a la Liga Mexicana.Sobre la lomita de los disparos, pitcheada a pitcheada, el serpentinero sonorense aplica esa agresividad que vivió y aprendió en las sucursales de la ‘Gran Carpa’.“Yo me creo un pitcher así, que le gusta pelear, tirar strikes, sacar outs. A mí no me gusta que me macaneen (risas), a nadie le gusta, claro, pero, son cosas que vienen y uno tiene que aprender de esas cosas. A veces uno tiene que entender que le puede ir bien o le puede ir mal”, declaró.Por lo pronto, el hermosillense ya tiene dos triunfos como relevista contra Soles de Ojinaga, en la serie inaugural de la justa.“Me tocó entrar a la hora cero y gracias a Dios pudimos ‘sacar el jale’”, apuntó.García, tercera y primera base de 24 años y 1.87 metros, quien disfruta al máximo jugar beisbol, comentó que la confianza en sí mismo, la consistencia y conocer sus virtudes como pelotero le han ayudado a mantenerse.“Me ha dado bastante beneficio el haber pertenecido a los Mets porque me formé como pelotero en el proceso de liga menor y aún sigo trabajando. La consistencia es lo que me ha ayudado a mantenerme, saber mis cualidades y creer en mí mismo”, expuso.El toletero de 100 kilogramos, quien después de tres años -2014, 2015 y 2016- con los Metropolitanos –donde llegó hasta Clase A Fuerte-, se convirtió en agente libre y se unió a los Toros de Tijuana, comentó estar contento por representar a la ciudad donde se crió y jugó en las ligas infantiles Satélite y Niños Héroes, Eudor destacó el talento que tienen los Indios con peloteros de todas edades, novatos y experimentados y juego a juego, brindarán un gran espectáculo.Hoy, a las 19:30 horas, los hombres de azul cantarán el playball a una nueva campaña en el Estadio ‘Juárez’, casa de los Indios.

