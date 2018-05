Arrasan juarenses con oro en Estatal de judo

Acreedor a 12 medallas de oro, el dojo Evolution, de esta ciudad, logró el primer lugar por equipos en la séptima edición del Campeonato Estatal ‘Sensei Rubén Calvo Escobar III’, organizado y celebrado por la Asociación Estatal de Judo de Chihuahua, en el Gimnasio Municipal Bertha Chiu.El segundo puesto a nivel colectivo en la competencia que el fin de semana reunió a judokas de Delicias, Chihuahua y esta frontera, correspondió al dojo Alvídrez, con once metales dorados.La tercera posición fue para Santa Teresa de Jesús, con cinco preseas doradas en el evento que se disputó en las categorías Pre Baby hasta Primera Fuerza.Carlos García, de Olympus, ganó como único judoka inscrito en Sub-21, 60 kilos.En Menores de 18 años, división 55 kilos, Andrés Martínez, de Alvídrez, logró el primer sitio, su coequipero Carlos Gil, se quedó con el segundo y, Óscar Méndez, de Delicias, finalizó en tercero.Las divisiones de 51 y 73 kilos registraron un solo participante, por lo que Andrés Martínez, del dojo Alvídrez y Uriel Alvarado, de Evolution, recibieron la medalla a primer lugar.En 60 kilos, luego de una intensa batalla por el oro, Ángel Atayde, de Alvídrez, superó en el combate final a Fabián Martínez, de Evolution, y se alzó con la corona.Jonathan Wong (Evolution) y Carlos García (Olympus), compartieron el bronce.Reniel Villa, de Olympus, salió victorioso en Más de 90 kilogramos.Villa, fue seguido por Alan Jasso, de Evolution, y por Alejandro Alarcón, de Tamashi.Dentro de la rama femenil, Paola Lemus, de Santa Teresa de Jesús, resultó triunfadora en Sub 18.Diana Gutiérrez, de Evolution, lo fue en Sub 15, 53 kilos, división en la que Lemus finalizó en el puesto dos.Ana Rodríguez (Evolution) y Valeria Arizpe (Alvídrez) fueron medallistas de bronce, mientras, en Sub 13, 31 kilos, Estrella Rodríguez, de Evolution, se acreditó el oro.En Sub 15, Más de 64 kilos, Esteban González, de Delicias, no tuvo competencia y se quedó con el puesto de privilegio.Dentro de Menores de 13 años, Más de 52 kilos, Saúl Fernández, de las Liebres del ITCJ, venció a Emiliano Ávila, de Tamashi, y se acreditó oro.En la misma categoría, sólo que en el límite de los 34 kilos, Diego Torres y Andrés Sandoval, ambos competidores de Evolution disputaron la final y el éxito fue para Torres.Ciro Sánchez, de Tamashi, fue único participante en 38 kilos.Nery Payán, de Evolution, triunfó en 42 kilogramos, Mauricio Gil, de Alvídrez, ocupó la segunda plaza y C. Sánchez, la tercera.Gracias a su triunfo sobre Santiago Manríquez, de Tamashi, S. Fernández, de las Liebres sumó un segundo oro en la jornada, ahora en 47 kilos.

