Monterrey, NL— Nahuel Guzmán sí estará en Rusia 2018.El portero de los Tigres fue convocado por el técnico Jorge Sampaoli en sustitución de Sergio Romero, quien quedó fuera del Mundial por lesión.Ayer, la Selección Argentina informó que Romero se lastimó la rodilla derecha y horas después se informó que será el arquero felino quien ocupe su lugar en la convocatoria.“Nahuel Guzmán será el arquero que reemplazará a Sergio Romero en la convocatoria”, posteó la Albiceleste en su cuenta oficial de Twitter.Romero, quien se preparaba para atajar en su tercer Mundial con Argentina, fue dado de baja del seleccionado ayer, a causa de una lesión en la rodilla derecha.El jugador del Manchester United “sufrió hoy (ayer) un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha evaluándose resolver quirúrgicamente”, anunció la Asociación del Futbol Argentino (AFA) en un comunicado difundido mediante su sitio de Internet.La lesión se produjo durante la práctica matutina del seleccionado en el predio de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, confirmó un miembro del equipo de trabajo del técnico Jorge Sampaoli que pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar sobre este tema.“Estuvieron evaluándolo hasta tarde”, agregó.Los medios de prensa cubrieron los primeros 15 minutos del entrenamiento y en ese lapso no se notó que el arquero tuviera alguna molestia.Romero era uno de los tres arqueros elegidos por el entrenador Jorge Sampaoli para integrar el plantel de 23 futbolistas que jugarán el Mundial de Rusia. Los restantes son Franco Armani y Wilfredo Caballero.El guardameta lesionado había defendido el arco del seleccionado argentino en los mundiales de 2010 y 2014.Su baja significa un duro golpe para el ánimo del seleccionado en el inicio de la preparación para la Copa del Mundo en Rusia, sobre todo para los más experimentados como el astro Lionel Messi.Los convocados:ArquerosNahuel Guzmán (Tigres)Wilfredo Caballero (Chelsea)Franco Armani (River Plate)DefensasGabriel Mercado (Sevilla)Nicolás Otamendi (Manchester City)Federico Fazio (Roma)Nicolás Tagliafico (Ajax)Cristian Ansaldi (Torino)Marcos Rojo (Manchester United)Marcos Acuña (Sporting)MediocampistasJavier Mascherano (Hebei Fortune)Lucas Biglia (Milán)Giovani Lo Celso (PSG)Ever Banega (Sevilla)Eduardo Salvio (Benfica)Angel Di María (PSG)Manuel Lanzini (West Ham)Maximiliano Meza (Independiente)Cristian Pavón (Boca Juniors)DelanterosLionel Messi (FC Barcelona)Sergio Agüero (Manchester City)Gonzalo Higuaín (Juventus)Paulo Dybala (Juventus)

