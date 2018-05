Luchó Favre contra adicciones a los analgésicos y al alcohol

Green Bay, Wisconsin— El mariscal retirado Brett Favre contó que tuvo que internarse en tres centros de rehabilitación durante su ilustre carrera que lo llevó al Salón de la Fama, a fin de luchar contra su adicción a los analgésicos y el alcohol.Entrevistado por la revista Sports Illustrated, Favre dijo que llegó a tomar hasta 14 píldoras del opiáceo Vicodin de una sola vez, durante la temporada de 1995 en Green Bay. En aquella campaña, Favre ganó el primero de sus tres premios consecutivos al Jugador Más Valioso de la NFL.“Es realmente increíble, cuando lo recuerdo, lo bien que jugué ese año”, dijo Favre. “Fue un año en que gané el Jugador Más Valioso. Pero en aquel año, cuando me despertaba en la mañana, mi primer pensamiento era ‘debo obtener más píldoras’”.Favre comentó que sus problemas con los analgésicos lo llevaron a internarse 28 días en un centro en Rayville, Louisiana, a comienzos de la década de 1990. Agregó que pasó el mismo per´odo en rehabilitación de alcoholismo en 1998. Además, el reportaje menciona una estadía de 72 días en un centro de Kansas City, a mediados de la misma década, para romper la dependencia respecto del Vicodin.“Cuando bebía, lo hacía en exceso”, reconoció Favre. “Así que, cuando fui por segunda vez a ese lugar en Kansas, recuerdo claramente que peleé con ellos. Me decían que el alcohol era la droga mediante la que yo me escapaba. Y ellos tenían la razón, absolutamente, pero yo no lo admitía. Jamás olvidaré a una de las enfermeras... Yo reñía todo el tiempo con esta enfermera. No admitía mi problema con la bebida. Al final, ella me dijo ‘volverás’”.“Volví, en 1998. Y adivinen quién estaba ahí cuando entré. La misma enfermera”.Mediante un portavoz, los Empacadores se negaron a emitir comentarios sobre estas revelaciones.Favre jugó en la NFL de 1991 a 2010, y se le exaltó al Salón de la Fama en 2016.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.