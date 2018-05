Da la marca

‘Barranquilla 2018’ y ‘Tokio 2020’, a la vista, Uziel Muñoz lanzador de bala y disco de Indios UACJ, representará a México en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia, en julio, e integrará la preselección tricolor olímpica que hará un campamento en Miyoshi, Hiroshima, Japón, en agosto.Feliz por ello, Muñoz Galarza, atleta de 22 años y 1.85 metros, ha ascendido un par de importantes peldaños en la escalera rumbo a los referidos Juegos Olímpicos, a desarrollarse en Tokio, Japón.“Ya abrimos con el primer paso de dar la marca a los Juegos Centroamericanos, ahora lo que sigue es buscar el oro para México que es el sueño de todo atleta, escuchar su himno nacional en el podio, con una medalla”, expuso.Recordó que en el 2014, en Morelia, Michoacán, en los Juegos Centroamericanos Juveniles de Atletismo, vivió esta experiencia, misma que le brindó una gran satisfacción y le puso la ‘piel de punta’.“Ahora que sea en unos Juegos Centroamericanos, la sensación ha de ser mucho mejor”, expuso.Contento por el trabajo realizado junto a su entrenador Juan Avelle y porque las cosas han salido conforme a lo planeado, ‘a pedir de boca’, comentó que la temporada atlética 2018, ya se extendió mucho.“Estamos aquí ya nada más para dar nuestro máximo esfuerzo en el nacional de Primera Fuerza, reafirmar todo lo que hemos trabajado y que salga dentro los parámetros, porque, ahorita, todos los parámetros son para tirar 20 metros en los Juegos Centroamericanos”, dijo.Uziel ya cumplió con las distancias requeridas para vestir el uniforme tricolor en Barranquilla, Colombia, –18.30 metros en bala y 56.00 metros en disco–.Ahora, el uno de junio, en el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza, en Monterrey, Nuevo León, irá sólo por la confirmación de su lugar en el equipo mexicano para la llamada ‘justa del área’.“Ahí se va a confirmar, pero dentro de lo que tenemos planeado, vamos muy fuertes, vamos muy preparados para soltar un buen tiro”, expuso.Uziel, comentó que Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), ya dialogó con él.“Ya es oficial –su inclusión en el Tri para Barranquilla– porque relativamente no hay gente que haya tirado más marcas. Nosotros contamos con las marcas y dentro de lo mismo que cabe que aquí en México, pues falta de nivel. Hasta ahorita, no hay más competidores que tengan las marcas de bala y disco, los únicos somos Mario Cota y yo, en las dos pruebas”, expuso.A menos que salga una sorpresa en el Nacional de Primera Fuerza, la cual, destacó, no se ha dado a largo de todo el año, el boleto a Barranquilla, está asegurado, señaló.Acreedor a la medalla de plata en Universiada Nacional 2018 en bala con 19.11 metros, su mejor marca personal, destacó que ya está en los parámetros para competir en Tokio, Japón, pues se acerca a los 20 metros.La semana anterior participó en el Tucson Elite Classic, en Tucson, Arizona, donde lanzó 18.83 metros en bala y 56.05, en disco, su mejor registro en esta última prueba.Además de integrar la selección nacional que irá a Cartagena, Colombia, recibió la invitación de la FMAA para realizar el referido campamento que constará de 21 días.La delegación mexicana saldrá el 21 de agosto de la capital del país y viajará de regreso el 11 de septiembre.“Se va a llevar a cabo en Japón para desarrollarnos en el clima y en el ambiente donde se van a llevar los Juegos Olímpicos y así, no sentir el cambio de las condiciones climáticas ni el sueño, porque son 12 horas de diferencia”, manifestó.Con su llamado a Barranquilla, Uziel entrará de lleno al primer ciclo olímpico de su carrera.

comentarios

