Analiza NFL castigo por arrodillarse

Atlanta— La NFL aprobó al nuevo dueño de las Panteras de Carolina, y también instituyó una regla para expulsar a los jugadores que les pegan a sus contrincantes con el casco, además de tomar medidas para mejorar la patada inicial.Aunque está pendiente que resuelva un asunto mucho más polémico.¿Qué hacer con los jugadores que se arrodillan durante el himno nacional?”“Le hemos preguntado a todos, les hemos dicho que volteen a vernos, que vean todo lo que estamos haciendo. Hagamos lo mejor que podamos con este asunto”, comentó Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros de Dallas.En su reunión anual de primavera que se llevará a cabo el jueves, los dueños de la Liga le dieron la bienvenida a David Tepper, quien firmó un trato récord por 2.2 billones de dólares al comprarle las Panteras a su fundador, Jerry Richardson.Durante una breve conferencia en la que le hicieron muchas preguntas, Tepper generó más noticias al implicar que estaría dispuesto a escuchar ofertas para un nuevo estadio de otras ciudades de Carolina del Norte y del Sur.El equipo no ha ocultado su deseo de reemplazar su Estadio Bank of America que tiene 22 años de antigüedad, ya que su contrato de arrendamiento concluirá en la próxima temporada.“¿Cuál es el nombre del equipo? Las Panteras de Carolina, pues así se va a quedar”, dijo Tepper.“Y eso significa que este equipo tiene cierta presencia en las Carolinas y la última vez que estuve allí había dos”.Aunque Tepper, quien es dueño de un fondo de cobertura que vale 11 billones de dólares, también reiteró en varias ocasiones que la ciudad más grande de las Carolinas es “el lugar lógico para este equipo”.“En cuanto al nuevo estadio, ustedes me están pidiendo mucho y lo único que tengo es la falta de conocimiento”, dijo.“Voy a aprender mucho más en el futuro”.

