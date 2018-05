Ya piensan en revancha

Medallistas de plata en la Olimpiada Nacional de racquetbol, las jugadoras juarenses Guadalupe Griffin Castañeda y Beatriz Hernández Urrieta esperan que en la próxima edición de la justa nacional se les presente la revancha, luego de perder el oro aquí en Chihuahua; por lo pronto se conforman con una presea argenta que ayudó para que la delegación chihuahuense terminara como monarca por equipos.“Yo siento que en parte la final se perdió por la altura de la bola, que la traíamos muy alta; tampoco tuvimos mucho tiempo entrenando juntas, fueron pocas semanas en las que jugamos dobles y pues no nos alcanzó”, comentó Lupita.La dupla fronteriza Griffin y Hernández se quedó con la medalla de plata, al caer en la final de la categoría 16 años ante Orozco y Aguilar de Baja California, por parciales de 15-8 y 15-7.“Jugamos bien, pero las rivales fueron mejores, se acoplaron más que nosotras. No se logró el objetivo, pero para el tiempo que practicamos juntas, la medalla de plata es un excelente resultado”, mencionó Beatriz, quien en 2017, en la Olimpiada Nacional, dentro de la misma modalidad de dobles se colgó el bronce junto a Jacqueline Cardona.Con el aporte de las juarenses, la delegación Chihuahua hizo valida su condición de local, al proclamarse campeona de la Olimpiada Nacional con un total de 11 medallas, de las cuales cuatro fueron de oro, dos de plata y cinco de bronce.“En lo que respecta a lo que hice en singles, la verdad si estoy triste porque no estoy acostumbrada a perder en cuartos de final, no estoy acostumbrada a no traer una medalla en sencillos, sin embargo, esta medalla de plata me supo a oro, porque en la semifinal tuvimos que reponernos y venir de atrás para poder avanzar a la final”, dijo Lupita.Desde la edición 2012 de la justa nacional, que Griffin regresaba a la frontera con medalla; bronce, plata u oro, pero no volvía con las manos vacías en singles.“He ganado tres oros en esta competencia, y desde hace seis años que al menos conseguía el bronce en sencillos, por eso mismo la frustración fue bastante porque ni siquiera llegue a semifinal. Tengo que olvidarme de ese partido y seguir entrenando para el selectivo; pero aprendí bastante de la derrota”, aseguró la jugadora de 15 años.Con 17 años de edad, a Beatriz ya sólo le queda un año de vigencia en Olimpiada Nacional, por esa razón buscará cerrar su ciclo con la medalla de oro en la edición de 2019.“El próximo mes de junio estaremos en el selectivo en Tijuana, buscaremos el pase al Campeonato Mundial de la especialidad, que probablemente se lleve a cabo en San Luis Potosí”, declaró Hernández.Conózcalas…Nombre:Guadalupe Griffin CastañedaEdad: 15 añosFecha de nacimiento:8 de julio de 2002Lugar de nacimiento:Ciudad Juárez, Chih.Estatura: 1.65 metrosPeso: 49 kilogramosCategoría: 16 añosNombre:Beatriz Hernández UrrietaEdad: 17 añosFecha de nacimiento:16 de mayo de 2001Lugar de nacimiento:Ciudad Juárez, Chih.Estatura: 1.62 metrosPeso: 48 kilogramosCategoría: 16 años

