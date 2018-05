Le pegan Rebeldes a Red Devils

En la Women Football League (WFL), la rebelión viene en serio, muy en serio.Las Rebeldes de Ciudad Juárez impusieron su fortaleza en la línea y su ataque terrestre a la velocidad y ofensiva aérea de las actuales subcampeonas Red Devils de Toluca, las derrotaron 40 puntos a 30 y les propinaron su primer revés en la campaña, en un emotivo partido disputado el sábado por la noche, en el Estadio 20 de Noviembre.Líderes de la WFL con marca de 3-0, en su primera serie ofensiva, las Rebeldes, quienes tuvieron en la mariscal de campo Carolina Flores y en la corredora–receptora Angélica López, a dos baluartes en la consecución del triunfo y a una combinación letal para las mexiquenses, avanzaron por tierra y cruzaron las diagonales por medio de su mariscal.Adelante 6-0, las Rebeldes detuvieron a las Red Devils y, con un acarreo y conversión de dos puntos a las manos de López, tomaron una ventaja de 14-0 en el mismo primer cuarto.Las visitantes le pusieron número al marcador con un envío de Nadia Pérez a Danna Aragón y dos puntos en la conversión de Silvia Fernández, para el 14-8, marcador con el que finalizó el primer cuarto.En el segundo, López, quien acarreó el ovoide por ambas bandas de la cancha y logró importantes avances, preparó el terreno para otro touchdown y una riñonuda conversión de Flores –ambas por tierra- que movieron el score, 21-8.Por aire nuevamente, en una calca de la primera anotación, las Red Devils lograron su segundo touchdown por medio de Aragón y, con la conversión de dos unidades de Pérez, se acercaron 21-16.La mancuerna Flores-López produjo no sólo por tierra, sino también por aire.En el tercer cuarto, la jersey 10 encontró a la 19 en zona de gol y la pizarra cambió una vez más, 27 a 16.Llegó el último cuarto y con el control del partido, López agregó un ‘tocho’ terrestre más a la cuenta de las anfitrionas, Cecilia Delgado capturó un pase para la conversión de dos unidades y aumentó la delantera de las de negro y amarillo, 34 a 16.Flores aportó no sólo en los controles, también lo hizo a la defensiva, interceptó de manera vistosa un pase a Pérez, luego encontró en las diagonales a Delgado para seis puntos más.Abajo 40-16, las visitantes no bajaron los brazos, anotaron un par de ocasiones, consiguieron una conversión de dos puntos y recortaron su desventaja 10 unidades, 40-30, pero el tiempo ya no les alcanzó.López, quien declaró que se siente muy bien en lo individual por su desempeño frente a las Red Devils y por la temporada que vive, dio crédito a la labor de sus coequiperas.

