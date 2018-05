Sólo cuenta el título

Feliz de la vida por la experiencia que vive en la Liga MX Femenil con las Rayaditas del Monterrey, subcampeonas en el Clausura 2018, la futbolista juarense Selena Castillo, titular indiscutible en el conjunto a cargo de Héctor Becerra, no quiere un segundo lugar más en su carrera y su única meta para el Apertura 2018 es alzar la copa en el circuito rosa del futbol mexicano.‘La Pandilla’ femenil cayó en penales cuatro a dos ante las Tigrillas UANL, en la ‘final norteña’ del futbol mexicano, el cuatro de mayo anterior.“El objetivo, la siguiente –temporada- es quedar campeonas. Ya no es la Liguilla, ya no es llegar a la final. Ahora creo que el objetivo es levantar el trofeo, ganar o ganar”, enfatizó.Futbolista de 23 años y 1.63 metros, Selena va paso por paso y sabe que la conquista de un título podría abrirle la puerta de la Selección Nacional Mexicana.“Estaría ‘padre’, sí, lo he pensado. A lo mejor, este torneo, no sé, me gustaría, pero, lo principal es ganar y, después, sería una consecuencia, llegar a la selección, si ganas el campeonato, así lo veo”, expuso.Selena destacó que en las Rayaditas ha sido arropada y cobijada dentro y fuera de la cancha por jugadoras con roce mundialista en el tricolor como Rebeca Bernal, Dinorah Garza y Desiree Monsiváis, de quienes trata de aprender lo máximo posible.“He crecido mucho. Yo creo que tiene mucho que ver la gente que me rodea. Son personas muy dedicadas, muy disciplinadas. Todo lo que hacen es en pro de ¿cómo puedo mejorar? y eso es algo que me gusta mucho. He crecido mucho como futbolista, como deportista, pero creo que todavía puedo dar más en ese aspecto”, comentó.Tras su llegada a las Rayaditas, Selena entendió muy rápido que el lema ‘en la vida y en la cancha’, es más que eso en el equipo, es un estilo de vida, el cual se aplica en el día a día.“En la cancha, ser una persona dedicada, tienes que trabajar, igual en la vida”, expuso.Aunado a esta filosofía, la calidez con la que ha sido recibida en el club, en la ciudad del ‘Cerro de la Silla’, la tiene muy contenta.“Me siento muy a gusto en Monterrey, fue el equipo que me abrió las puertas y la gente me ha tratado muy bien. La gente que me recibió, los directivos se han portado muy bien, el nuevo entrenador –Becerra- no se diga, el preparador físico –Javier Flores-, mis compañeras. Estoy rodeada de personas muy buenas, gracias a Dios, y me siento muy a gusto”, resaltó.Selena, quien en la pasada campaña cumplió el anhelo de anotar gol y convirtió tres, frente a Necaxa y Atlas en el rol regular y, contra Toluca, en semifinales, ha hecho de la constancia y la regularidad su carta de presentación en las Rayaditas.Ello, a pesar que juega en la media de contención, posición que no es la suya, a la que tuvo que adaptarse y ‘ponerse las pilas’ para ganarse un lugar en el once inicial.Producto de su dedicación, tesón y esfuerzo, jugó prácticamente todos y cada uno de los 14 partidos disputados en el calendario regular.Sumó mil 203 minutos en la cancha, cifra que equivale al 95.48 por ciento de los minutos posibles, anotó dos goles y recibió dos tarjetas amarillas.En la Liguilla, participó en los cuatro encuentros completos, estuvo 360 minutos en la cancha y marcó un penal en la final frente a la UANL.“En lo personal, me siento muy bien porque siento que, de alguna u otra forma, represento a la ciudad. Me siento contenta de decir que soy de aquí, que soy de Juárez, siempre que me preguntan”, dijo.CONÓZCALASelena CarolinaCastillo Aguilar• Fecha y lugar nac: 14 abril 1995. Ciudad Juárez, Chihuahua• Edad: 23 años• Estatura: 1.63 metros• Peso: 59 kilogramosLogros: Subcampeona con las Rayaditas del Monterrey, en el Torneo Clausura 2018, en la Liga MX FemenilSuma dos torneos cortos jugados con la escuadra regiomontanaMedalla de plata con Inditas UACJ en la Universiada Nacional 2013, en futbol rápido, en Culiacán, SinaloaNÚMEROS QUE VALENEn calendario regularClausura 201814 Juegos disputadosMil 203 minutos jugados95.48 Por ciento de minutos posibles2 Goles anotados2 Tarjetas amarillasEN LIGUILLA4 Partidos disputados 360 minutos jugados1 Gol0 Tarjetas rojas0 Tarjetas amarillas