Evita directiva opinar sobre adeudos

Guadalajara, Jalisco.- A pesar de ser blanco de señalamientos directos por falta de pagos y de no poder realizar operaciones de compra en el mercado de verano, la directiva del Guadalajara optó por el silencio ante la aparente crisis que atraviesa la institución.Al solicitar la postura oficial del club, ante lo declarado el domingo por Enrique Bonilla, titular de la Liga MX, de que el club está impedido de hacer contrataciones hasta saldar adeudos, este lunes se contactó a José Luis Higuera, director general de Omnilife y Chivas, pero por ahora prefirió no dar declaraciones.“No tengo nada que decir”, explicó el directivo, quien evitó dar declaraciones sobre la postura de la Liga.Bonilla fue entrevistado la noche del domingo en Toluca, después de la ceremonia de premiación de la final del Clausura 2018, en la que el Santos se coronó campeón ante el Toluca.Ahí el directivo de la Liga confirmó que los adeudos reclamados por los futbolistas del Rebaño hace un mes, ya están en el área de Controversias, a pesar de que no corresponden a salarios, sino a un premio pendiente acordado por la directiva, cuando Chivas se coronó campeón del Clausura 2017.Cambian de playaMientras los directivos buscan la forma de solucionar adeudos y medio armar el equipo que ya hoy en día tiene dos bajas oficiales, el plan de pretemporada que tenía previsto Matías Almeyda sufrió un cambio.Una fuente cercana al cuerpo técnico reveló que esta vez el Rebaño no podrá trabajar la fase de playa en Cancún, en las instalaciones lujosas en las que se han en los últimos dos años.Ahora los jugadores que están citados para exámenes médicos el 10 de junio en el Estadio, trabajaran una semana en Verde Valle y después volarán a Acapulco, Guerrero el 17 del mismo mes, para volver el día 29, y luego comenzar con los amistosos de preparación previos al arranque de la Liga.

