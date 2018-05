Ciudad de México.- La Selección Mexicana que jugará en Mundial de Rusia 2018 es mucho más completa que la que Miguel Herrera dirigió en 2014 en Brasil, a juicio de Javier Aquino.Además, el volante de los Tigres consideró que por los costados México es uno de los representativos top que competirán en la Copa del Mundo.“Me tocó estar en la Selección pasada de Brasil y me siento mucho mejor en este grupo, hay una mezcla interesante de jugadores experimentados y jóvenes, con la jerarquía como Rafa (Márquez) y Andrés (Guardado), jugadores de mucha capacidad y que últimamente se han dado muchos triunfos en Europa, jugadores que han demostrado su calidad y que han sabido revertir malos momentos para estar en mejor forma, pienso que esta selección es más completa, más dinámica y más rápida.“Por las bandas tenemos jugadores que pueden marcar mucha diferencia, tenemos a Hirving (Lozano), a ‘Tecatito’ (Jesús Corona), a Jürgen (Damm) que también es muy rápido, me considero también muy rápido en este estilo de jugadores, creo que sí somos una selección que puede marcar diferencia por los costados. La habilidad y la picardía que tiene el futbolista mexicano acompañado del estado físico y mental creo que sí es una zona en la que se puede marcar diferencia y creo que sí tenemos jugadores de nivel mundial”, dijo el extremo de los Tigres.Aquino aceptó que ha faltado una dosis de concentración para superar la barrera del cuarto partido. En Brasil 2014, él dejó libre a Wesley Sneijder en la acción del empate en octavos de final.Queremos ir a Rusia a ganar: MorenoHéctor Moreno no oculta el sueño de ser campeón con México en el Mundial de Rusia 2018.Aunque parezca un objetivo lejano, el central asegura que todos sus compañeros en el Tri van con el mismo deseo.“Siendo totalmente sinceros, mi gran ambición es ser campeón el mundo. A cualquier jugador que le preguntes responderá lo mismo, y sé que mis compañeros también lo tienen fijo en su mente. Queremos ir a Rusia a ganar.“Por supuesto, estamos conscientes que, después, hay muchos factores que también influyen en conseguir ese objetivo: la suerte, el árbitro, el rival. Para mí, éxito sería llegar a mi casa y estar tranquilo y que mi gente cercana esté orgullosa de mí. El resultado final no sé cuál será, pero yo estaré contento sabiendo que lo he dejado todo por mi País”, declaró Moreno en entrevista para FIFA.com.El zaguero tricolor alabó el trabajo que ha hecho el colombiano Juan Carlos Osorio al frente del cuadro nacional.

