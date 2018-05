Roma.- No es realmente una sorpresa que un británico encabece la clasificación general del Giro de Italia de cara a la última semana.La sorpresa es que sea Simon Yates y no Chris Froome, cuatro veces campeón de la Tour de Francia.Froome llegó al Giro en busca de convertirse en el tercer ciclista en la historia en ganar tres Grand Tours en fila. Pero chocó en un entrenamiento previo a la contrarreloj de la primera etapa, perdió tiempo en un parcial de la cuarta fecha, y se volvió a lastimar en un segundo choque cuatro días después.En tanto, Yates ha tenido una competencia brillante y se convirtió en el primer ciclista desde 2003 en ganar tres etapas vestido de rosa después de un fantástico ascenso en solitario en la cumbre final del domingo.Normalmente sonríe en las entrevistas, es educado y reservado. Sin embargo, después del titánico esfuerzo del domingo, Yates, de 25 años, tuvo problemas para contener el llanto y la voz se le quebró de la emoción.“No sé porque estoy un tanto sensible. Lo di todo”, dijo Yates, quien el año pasado fue campeón juvenil de la Tour de France.“Vine al Giro a ganar la carrera, pero no creí que fuera a ganar tres etapas”, añadió. “Es algo magnífico. No tengo palabras. No me lo imaginaba. Pero no sé si mi ventaja actual es suficiente para ganar el Giro”.La manera en que conquistó la etapa del domingo hace difícil creer que alguien lo despojará del jersey rosa.Yates lanzó un ataque en solitario a 17 kilómetros (10.5 millas) de la meta. El ciclista del Mitchelton-Scott volteó después de unos cuantos metros y siguió acelerando.