Sin señales de director técnico en Bravos

Mucho análisis produce parálisis y la directiva del FC Juárez aún no elige al director técnico que llevará las riendas de los Bravos, en el Torneo Apertura 2018, justa que iniciará el próximo 20 de julio.En tanto, en Tamaulipas mencionan que Ricardo Rayas, exentrenador de Correcaminos UAT, se hará cargo del equipo y, de igual manera, en el medio local corren versiones en el sentido que el FC Juárez sostuvo una reunión la semana anterior con Gabino Amparán, la dirigencia de la escuadra fronteriza se toma su tiempo y ‘deshoja la margarita’ para decidir.“Todavía no hay novedades, estamos trabajando arduamente”, declaró Rodrigo Cuarón, vicepresidente administrativo del club.Cuarón Fernández declaró que aunque no hay un plazo para tomar la determinación, espera que para el lunes cuatro de junio, día en el que el plantel regresará al trabajo, ya esté definido el nombre del nuevo timonel.“No, pero cuando se presenten aquí los jugadores de regreso, ya quisiéramos tener el técnico aquí. Ya estamos cerca para, en unas semanas, tener una definición ya”, expuso.El 25 de abril anterior, Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo del FC Juárez declaró que tenía una lista de 25 directores técnicos aspirantes al puesto.Aunque no dio una cifra, Cuarón comentó que un gran número de entrenadores quieren asumir la dirección técnica de los Bravos, gracias a la reputación ganada en el Ascenso MX.“Muchos, gran número. Es una plaza que se ha ganado una reputación de lo que es Bravos y por ello, muchos directores técnicos quieren venir a la institución”, expuso.Cuarón mencionó que la citada cifra que dio a conocer Navarro Garate ya ha sido recortada y reducida a un número mucho menor, el cual, no precisó.En el inter, nombres de timoneles que ‘sonaron’ para venir a esta ciudad, han quedado descartados como Rafael Puente del Río, Michel Leaño, quienes ya fueron contratados por Gallos Blancos de Querétaro y Rayos del Necaxa, en Primera División.Igualmente, el uruguayo Gustavo Matosas, quien declaró al diario AM de León, Guanajuato, que la dirigencia de Bravos nunca tuvo contacto con él.

