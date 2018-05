Fenomenal debut

Washington.- Juan Soto, el pelotero más joven en Grandes Ligas con 19 años, bateó un jonrón de tres carreras en su primer inicio y los Nacionales de Washington vencieron ayer 10-2 a los Padres de San Diego.Mark Reynolds tuvo dos vuelacercas solitarios por los Nacionales, que quebraron una racha de tres derrotas. Bryce Harper sacudió un jonrón y un doblete productor.El tablazo de Soto resaltó un segundo inning de cinco carreras para Washington. El prometedor jardinero dominicano, que transitó por tres equipos de Ligas Menores esta temporada, se enredó con el primer lanzamiento de Robbie Erlin (1-3) para depositarlo detrás de la barda de jardín izquierdo-central. Soto añadió un sencillo.Gio Gonzalez (5-2) permitió dos carreras y dos hits en siete innings de labor.El dominicano Franmil Reyes, en su séptimo juego en Grandes Ligas, también disparó el primer jonrón de su carrera por los Padres.Por los Nacionales, los dominicanos Juan Soto de 4-2 con tres impulsadas y dos anotadas; Pedro Severino de 4-1 con una anotada; Wilmer Difo de 4-2 con una anotada.Por los Padres, los dominicanos Franmil Reyes de 3-1 con dos impulsadas y una anotada; Manuel Margot de 3-0. Los venezolanos José Pirela de 3-1 con una anotada; Freddy Galvis de 4-0. El mexicano Christian Villanueva de 3-0.Bravos 0, Filis 3Filadelfia.- Nick Pivetta ponchó a siete a lo largo de siete entradas en blanco, Nick Williams y Aaron Altherr pegaron jonrones, para guiar a los Filis de Filadelfia a una victoria 3-0 sobre los Bravos de Atlanta.Los Filis ganaron el primero de una serie de tres partidos y se colocaron medio juego detrás de Atlanta por el primer lugar de la División Este de la Liga Nacional.Filadelfia no tiene marca ganadora desde la última de cinco campañas consecutivas en las que alcanzaron la postemporada, en 2011. Los Filis perdieron 96 encuentros en 2017, la tercera temporada en fila con más de 90 derrotas.Bajo la conducción del mánager Gabe Kapler, en su primer año, los Filis están de vuelta en la pelea por el primer sitio a finales de mayo por primera vez desde que Ryan Howard, Chase Utley y Cole Hamels dominaron durante los años de gloria. Pero en un año donde las Águilas ganaron el Super Bowl, Villanova el título nacional del basquetbol universitario y los 76ers 52 partidos en la NBA, quizás los fanáticos de los Filis necesiten más de 45 juegos para subirse al carro de los ganadores.Pivetta (4-2) permitió sólo cuatro imparables y ganó por tercera apertura al hilo. El dominicano Seranthony Domínguez lanzó el octavo inning en blanco y el también dominicano Héctor Neris finalizó el juego de cinco hits en la novena entrada con su noveno salvamento.Por los Bravos, los venezolanos Ronald Acuña Jr. de 4-1 y Ender Inciarte de 4-0; el panameño Johan Camargo de 2-0.Por los Filis, los venezolanos César Hernández de 3-1 y Odúbel Herrera de 4-2; los dominicanos Maikel Franco de 4-0 y Carlos Santana de 2-0; el colombiano Jorge Alfaro de 4-1.Marlins 0, Mets 2Nueva York.- Jason Vargas volvió a la rotación con cinco excelentes entradas, AJ Ramos escapó de una situación de bases llenas en la sexta entrada y los Mets de Nueva York derrotaron 2-0 a los Marlins de Miami.Los Mets hilvanaron su cuarta victoria después de barrer la serie de tres encuentros ante Arizona. Nueva York tiene foja de 6-2 en los últimos ocho juegos, 5-1 en su estadía y 24-19 en total.Vargas (1-3), de 35 años, se perdió su último turno en la rotación después de tres flojas actuaciones para abrir la temporada, pero mantuvo en jaque a Miami con cambios de velocidad para sumar su primer triunfo con los Mets. Diez de sus outs los consiguió con el cambio de velocidad y ponchó a siete en una noche en la que su recta alcanzó las 90 mph solo una vez. Admitió dos hits y otorgó una base por bolas antes de dejar el juego con 86 lanzamientos.El venezolano de Miami Elieser Hernández (0-1) mantuvo a Nueva York en una carrera y cinco hits en cinco entradas. El emergente Wilmer Flores llevó al plato a Devin Mesoraco con un sencillo en el séptimo inning.Por los Mets, los venezolanos Asdrúbal Cabrera de 4-2 con una impulsada; Wilmer Flores de 1-1 con una remolcada. El dominicano Amed Rosario de 3-1 con una anotada. El mexicano Adrián González de 3-0.MLB: extienden licencia administrativa de OsunaNueva York.- Las Grandes Ligas extendieron la licencia administrativa del relevista mexicano de Toronto Roberto Osuna por tercera vez, hasta el 28 de mayo, mientras se investiga un cargo de agresión presentado contra el jugador.Osuna fue colocado en licencia administrativa por la MLB el 8 de mayo. El taponero fue acusado de agredir a una mujer, de acuerdo con la Policía de Toronto. Va a comparecer en la corte el 18 de mayo.Osuna sigue en la lista restringida y continúa recibiendo su salario, pero no es elegible para jugar. La licencia administrativa no es considerada un castigo disciplinario.El comisionado de las Mayores Rob Manfred tiene la opción de suspender a Osuna sin pago o con pago, pendiente la resolución del proceso legal. Osuna pudiera apelar cualquier castigo ante el arbitrador Mark Invings.Osuna, de 23 años, tiene un récord de 0-0, con nueve salvamentos y promedio de carreras limpias permitidas de 2.93 en 15 partidos en la campaña. El derecho participó en el Juego de Estrellas el año pasado, cuando terminó con 3-4, con 39 salvamentos y PCL de 3.38.

