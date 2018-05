Tengo que cumplir un legado: Alonso

Monterrey.- El entrenador Diego Alonso está consciente del equipo al que llegó, al ser firmado por Rayados, y quiere cumplir las expectativas de la directiva y afición que no gana un título de Liga desde el 2010.“Sin duda que es un compromiso muy grande el que tengo, primero por estar en esta institución, el compromiso me hace saber de que tengo que cumplir un legado, que tengo que tratar de hacer un trabajo excepcional por el tipo de institución que estoy”, reconoció Alonso en entrevista telefónica con Agencia Reforma.El ex DT del Pachuca dijo saber de la exigencia que hay en una ciudad como Monterrey, pero que se siente listo para el reto.Agregó que aunque no toda la afición aprobó su contratación, intentará convencer a todos con resultados.“La verdad que he sentido muchísimo cariño del público, de la gente, indudablemente que esto a medida que vaya pasando el tiempo y vayamos consiguiendo cosas importantes uno va a ir ganando adeptos”, añadió el uruguayo.“Pero lo más importante de esto es trabajar con honestidad y con humildad y tratar de que la gente reconozca tu trabajo y tus logros a través de estos dos valores”.Agregó que el haber sido contratado por tres años habla de la confianza que hay sobre su trabajo, por lo que debe corresponder ese voto de confianza.Agregó que a la afición no le puede pedir paciencia, pues tiene la necesidad de ser campeón, lo cual dijo, es el objetivo, pero no quiere ser demagogo y prometerlo.“Yo a la afición no le puedo pedir paciencia, yo a la afición lo que tengo que dejar es mi obligación como entrenador tratar de darle a los jugadores herramientas para poder defenderse, y a la gente satisfacciones de poder ver al equipo jugar y ganar”, expresó.Sobre nuevos fichajes o bajas del equipo, prefirió no hablar por respeto a los involucrados, al preguntarle sobre los ya casi amarrados Rodolfo Pizarro, Marcelo Barovero y Jesús Gallardo.Por la amistad que le une con Antonio Mohamed, a quien sucede en el puesto, dijo que le habló para informarle que entraba en negociaciones con Monterrey y que el ‘Turco’ le deseó suerte.