Se alistan Indios para los invictos Rojos

Omar Gómez, jardinero izquierdo de Indios de Juárez, quien contribuyó con dos jonrones a la victoria teporaca en el juego del sábado por pizarra de 12 carreras a seis y ayudó al equipo a ganar la serie a los Soles de Ojinaga, comentó que en ese juego en particular, sólo se propuso chocar la pelota.“Estaba batallando un poquito en el bateo y ese último juego me propuse que nada más iba a chocar la bola para poder meterme otra vez en el juego que siempre he tenido y me resultaron las cosas”, afirmó.Sublíderes en el Grupo Pares con 2-1, los Indios recibirán a partir de este jueves a los Rojos de Jiménez (3-0), líderes invictos en el Grupo Nones, quienes barrieron a los Faraones de Nuevo Casas Grandes.La carta de presentación en el pitcheo jimenense es el regiomontano Aldo Salinas.“Sabemos que ellos también vienen con todo. Vienen de haber ganado la serie, los tres juegos. Todo empieza aquí en la práctica y a prepararnos bien para no fallar en lo que hicimos mal en la serie con Ojinaga. Dejamos mucha gente en base, uno que otro error en el cuadro, pero sabemos que la pelota estaba botando para todos lados, pero sabemos que no hay excusas y hay que bregar con lo que sea en el campo”, afirmó.Gómez Ureño, de 24 años y 1.83 metros, Novato del Año en la pasada edición del estatal, resaltó que contra los Soles, los Indios mostraron un gran potencial, tanto a la ofensiva como a la defensiva.“Yo los vi muy bien. Dejamos uno que otro hombre en base que fue lo que provocó que nosotros perdiéramos (4-1, el sábado), pero en sí, en total, el equipo se ve muy fuerte y estamos listos para lo que venga con Jiménez”, expuso.El outfielder, quien hizo pretemporada con los Rieleros de Aguascalientes, en la Liga Mexicana, admitió que en los tres juegos contra los Soles, la ofensiva aborigen batalló para encontrarle la esférica a los lanzadores de Ojinaga.“Batallamos poquito, pero como dice el manager –Marcelo Juárez–, no importa si no empezamos bien, pero es como acabemos”, declaró.PRÓXIMAS SERIESJueves 24 a sábado 26 mayoRojos Jiménez vs Indios JuárezVenados Madera vs Dorados ChihuahuaMazorqueros Camargo vs Algodoneros DeliciasManzaneros Cuauhtémoc vs Mineros ParralSoles Ojinaga vs Faraones Nuevo Casas Grandes