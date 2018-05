Vienen las pruebas para Ruidoso Derby con los tres grandes

Los tres grandes, integrados por los campeones Eagle Jazz y KVN Corona y el ganador del All American Futurity Fly Baby Fly, encabezan al grupo de 91 caballos tresañeros que el próximo domingo tomarán parte en el programa de diez carreras de pruebas para el Ruidoso Derby en el hipódromo de Ruidoso Downs.La primera posta será a la 1:00 pm, con estacionamiento y entrada general gratis.KVN Corona, Eagle Jazz y Fly Baby Fly, todos en las pruebas de Ruidoso Derby, podrían ser el preludio de una competencia de derby excepcional durante el evento. El Rainbow Derby, Grado 1, con bolsa de 750 mil dólares (est.), se realizará el 21 de julio y el All American Derby, Grado 1 con bolsa de 1 millón de dólares (est.) se disputará el 2 de septiembre.El domingo, los caballos con los 10 mejores tiempos califican para competir en el Ruidoso Derby el 9 de junio. Los caballos con los siguientes 10 tiempos más rápidos tendrán preferencia para competir en el Mr Jess Perry, con bolsa de 100 mil dólares, en el mismo día.KVN Corona de Keith Nellesen hará su debut en Ruidoso Downs en las pruebas después de ganar sus ocho aperturas, cada una en el Hipódromo de Los Alamitos, y ser honrado como el potro campeón dosañero de 2017.‘Primero, lo trajimos a Ruidoso porque quería apoyar la nueva propiedad’, dijo Nellesen. ‘Segundo, no había nada más para él durante el verano.’KVN Corona ganó su campeonato con triunfos en el Ed Burke Memorial Futurity, Grado 1 con bolsa de 960 mil dólares, y el PCQHRA Breeders’ Futurity, Grado 2 con bolsa de 382 md.Hijo de Corona Cartel, KVN Corona ha hecho dos aperturas en Los Alamitos este año y ha regresado al círculo de ganadores después de cada carrera. Ganó su prueba para El Primero Del Año Derby, Grado 3 con bolsa de 235 mil 200 dólares y volvió para ganar la final de 400 yardas por medio cuerpo.Eagle Jazz estuvo sensacional en Ruidoso Downs en su camino hacia el título de campeón dosañero castrado del 2017. Después de un cerrado segundo lugar en Remington Park Futurity para cridados en Oklahoma, llegó a Ruidoso Downs con mucha fuerza.En el Ruidoso Futurity, Grado 1 con bolsa de 1 mdd, Eagle Jazz terminó en un empate para la victoria con la Uptown Dynasty. Eagle Jazz tropezó al principio y luego se recuperó para terminar en igualdad de condiciones.Después de dominar su prueba para el Rainbow Futurity, el caballo castrado producto de One Dashing Eagle mejoró para ganar el Rainbow Futurity, Grado 1 con bolsa de 1 mdd, por tres cuartos de cuerpo sobre Uptown Dynasty.

