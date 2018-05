Extiende Yates ventaja en el Giro

Sappada, Italia.- Simon Yates se llevó su tercera victoria en el Giro de Italia, ganando ayer la 15ta etapa para consolidar su ventaja en la punta de la carrera, que entra en su última semana.El británico Yates se lanzó en un sprint a 17 kilómetros de la meta en la ruta de 176 kilómetros a través de los Dolomitas de Tolmezzo ya Sappada, luego de una difícil etapa de ascensos y descensos constantes.El colombiano Miguel Ángel López rebasó a Tom Dumoulin para entrar segundo delante de un grupo de cinco ciclistas, 41 segundos detrás de Yates.“Fue realmente duro desde el fondo de la subida. Aún me sentía bien, así que escogí momento para atacar”, dijo Yates, pasando trabajo para contener las lágrimas. “Ellos respondieron la primera vez pero entonces yo o intenté de nuevo y di todo lo que tenía para despegarme. Es fantástico. No sé por qué estoy un poco emotivo. Lo di todo”.Yates está claramente en nivel diferente que sus rivales y es difícil imaginarse a alguien arrebatándole la camiseta rosa de líder. Yates extendió su ventaja sobre el campeón defensor Dumoulin a 2 minutos, 11 segundos. Domenico Pozzovino sigue tercero, 2:28 detrás.Hoy es el último día de descanso en el Giro, antes de la contrarreloj individual, que es la especialidad de Dumoulin.“Él puede reducir dos minutos de mi ventaja en la contrarreloj, en una sola etapa. Así que no está decidido”, dijo Yates. “Pero me siento feliz con lo que hice hoy”.Sin embargo, Dumoulin piensa que Yates está en tan buena forma que es el favorito para llevarse la victoria general cuando la carrera termine en Roma el 27 de mayo.

