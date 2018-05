Sprint dorado

El atleta juarense Martín Alejandro Loera Trujillo aportó el único oro que la delegación Chihuahua consiguió en la primera jornada de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil de atletismo, que se lleva a cabo en la ciudad de Querétaro.En el primer día de competencias de esta justa nacional, que se desarrolla en la pista ‘Isidro Rico Rangel’, el equipo chihuahuense obtuvo seis medallas (un oro, dos platas y tres bronces).La delegación norteña abrió su participación en las categorías Sub 16 y Sub 18, y fue el velocista juarense Martín Loera quien puso el nombre del estado en lo más alto del podio, al imponerse en la final de los 100 metros planos, categoría juvenil menor, con tiempo de 10.83 segundos.El atleta fronterizo superó al poblano Gerardo Lomelí, quien marcó 10.84 segundos y al también chihuahuense Jesús Macho, quien cronometró 11.00 segundos, para quedarse con el metal de bronce.“Es muy satisfactorio, esperaba mejorar la marca pero algunos errores en la salida, estuve lento, los nervios normales de una competencia hicieron que saliera tarde y pusieron en riesgo la medalla de oro, lo bueno es que a lo largo de la carrera progresé bien y fue lo que me ayudó bastante, es algo que debo corregir para que no suceda de nuevo”, manifestó Loera.Previamente, la marcha había otorgado presea de plata con el cuauhtemense Saúl Mena, quien en los 10 mil metros de la categoría Juvenil Menor cruzó la meta en 46 minutos y 11.31 segundos, por debajo del capitalino César Córdoba con 45:21.57, mientras que, el bronce fue para el mexiquense Cristian Juárez (46:32.59).En la rama femenil, María Mena de Chihuahua, se adjudicó la medalla de bronce en los 3 mil metros caminata, categoría Infantil Mayor, al detener el crono en 14 minutos y 41.20 segundos, prueba en la que el oro fue para la michoacana Karla Serrano (14:35.15) y la plata para la mexiquense María Fernanda Santiago (14:38.73).La segunda presea argenta llegó en lanzamiento de martillo, dentro de la categoría Infantil Mayor , por conducto de Denis Almodóvar, quien registró 59.54 metros, mientras que la nayarita Paola Bueno se colgó el oro (65.60m) y la yucateca Ariadna Gamboa el bronce.El otro bronce llegó con Alexa Chávez, en la categoría Juvenil Menor, quien en la final de los 100 metros cronometró 12.38 segundos, por debajo de la oaxaqueña Alejandra Ortiz (12.06s) y la regiomontana Mariana Vázquez (12.34s), primero y segundo lugar de manera respectiva.CONÓZCALONombre:Martín Alejandro Loera TrujilloEdad: 16 añosFecha de nacimiento:22 de julio 2001Lugar de nacimiento:Ciudad Juárez, Chih.Estatura: 1.75 metrosPeso: 60 kilogramosPruebas en las que participa: 100 y 200 metros planos

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.