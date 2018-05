Se proclaman Titanes campeones

Intenso en la primera mitad del juego y relajado en la segunda parte, en la que bajó el ritmo y quitó el pie del acelerador, Club Titanes venció ayer 36 puntos a ocho a los Guerreros del Colegio de Bachilleres Juárez y se ciñó la corona de la Conferencia Norte, categoría Juvenil Menor, en la Liga Estatal de Futbol Americano.En el primer cuarto, Titanes tomó la ventaja en el partido con un acarreo de 31 yardas hacia las diagonales de Fernando Ponce, quien también logró la conversión de dos unidades por tierra.Igualmente por la vía terrestre, Alan Cruz llevó el ovoide once yardas hasta la zona de gol para la ventaja parcial de 14-0.Entonces, apareció el mariscal de campo Alan Constantino, quien encontró por aire en zona de gol a Fabián Orta.Ponce añadió dos unidades más en otra conversión y Titanes tomó una importante delantera de 22 unidades contra cero que jamás perdió.En el segundo período en el que cinco jugadores de Guerreros resultaron lastimados, Titanes recuperó un balón suelto de los verdes en zona roja y en cuarta oportunidad, Constantino conectó de nuevo con Orta, en un pase de cinco yardas que movió los cartones, 28-0.A pesar que los Guerreros interceptaron dos pases a Constantino en el segundo cuarto, no aprovecharon estos cambios de posesión de balón y se fueron en blanco en el score al medio tiempo.De regreso al emparrillado, Orta fildeó mal un balón, fue tacleado en la zona de anotación por Jaziel Pineda, quien puso al Colegio de Bachilleres en el marcador, 28-2.Mientras la ofensiva titán dejó de producir puntos, en el último cuarto Gabriel Ponce escapó 30 yardas a toda velocidad, entró a las diagonales y dio a los Guerreros su única anotación de seis puntos en el choque.El intento de conversión de dos puntos de los Guerreros no fructificó y con el score 28 a 8 favorable a Titanes, Cruz amarró el triunfo.Cruz, jersey 45, dobló la esquina a toda velocidad, escapó por la banda, dejó atrás a los defensivos y anotó.Titanes hizo buena la conversión y agotado el reloj de juego, conquistó el título del norte por una diferencia de 28 unidades.Con la victoria, el conjunto azul y blanco irá el próximo sábado 26 a Chihuahua, donde enfrentará a Broncos, los monarcas de la Conferecia Sur, título que consiguieron el sábado al vencer a los Aztecas de Aldama, 46 unidades contra cero.En el duelo estará de por medio el gallardete estatal que en los últimos dos años perteneció a los Jaguares del Cbtis 128, por lo que habrá nuevo rey en esta categoría.

