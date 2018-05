Retoma ritmo

Oakland, California.- Stephen Curry recuperó su ritmo ofensivo al marcar 35 unidades, con cinco triples, atacando constantemente a James Harden para ayudar a que los Warriors de Golden State enviaran un mensaje en la segunda mitad con un aplastante triunfo ayer 126-85 sobre los Rockets de Houston para tomar ventaja de 2-1 en la final de la Conferencia Oeste.Kevin Durant añadió 25 puntos, seis rebotes y seis asistencias, mientras que Draymond Green descolgó 17 tableros junto a sus 10 tantos y seis asistencias. Los Warriors llegaron a 16 triunfos de playoffs consecutivos como locales, para rebasar la marca de 15 que impusieron los Toros de Chicago entre el 27 de abril de 1990 y el 21 de mayo de 1991.Los defensores del campeonato se pusieron a la defensiva –y quizás se enojaron un poco– después de una derrota de 127-105 en el segundo partido del miércoles por la noche en Houston, determinados a detener a sus oponentes para dar pie a la transición y a los tiros de tres puntos.Y eventualmente hicieron uso de Curry, quien luego consiguió 18 puntos en siete de siete disparos en el tercer cuarto.Harden obtuvo 20 puntos y nueve asistencias, mientras que Chris Paul agregó 13 puntos y 10 rebotes y combinaron para encestar tan sólo 12 de 32 disparos.El cuarto partido es mañana en la Arena Oracle.Curry y Durant cada uno anotó cinco puntos mientras que Golden State abría el tercer cuarto con una racha de 10-0 para imponer una ventaja de 64-43.Reanudan batalla Cavs y CelticsCleveland.- Los Celtics estaban tranquilos, todo era risas y sonrisas. No batallaban para escucharse los unos a los otros y no había repulsivos fans de Cleveland que los estuvieran molestando.Todo estaba tranquilo mientras Boston entrenaba ayer.La práctica no es ningún problema para el equipo visitante en la postemporada. Jugar los partidos es el problema.A menos de 24 horas después de haber sufrido una paliza de 30 puntos a manos de LeBron James y los Cavaliers en el tercer partido de la final de la Conferencia del Este, los Celtics estudiaron los videos e hicieron una evaluación autocrítica.Fueron muy duros consigo mismos.“Creo que fue muy vergonzoso”, dijo el guardia de los Celtics Jaylen Brown de la derrota de 116-86 –y de su propia actuación. “Pensé que no habíamos estado tan mal, en cuanto a la manera en que jugué, mi desempeño, no fue nada agresivo en la primera mitad, pero veo eso como una razón para salir a la cancha en el cuarto partido y sentirme emocionado de ello, de estar listo para jugar y listo para luchar”.Brown anotó tan sólo 10 puntos –13 por debajo de su promedio después de dos partidos en la serie– y tuvo un gran problema con los fauls mientras que los Cavaliers se tornaban dominantes para dejar su marca en la serie, la cual ahora está 2-1.

