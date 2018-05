Distancia del Belmont, prueba para Justify de cara a la Triple Corona

Baltimore.- Justify continúa mostrando siempre algo nuevo cada vez que participa en las carreras.En el Kentucky Derby, mostró que podía correr en el lodo y en medio de una abarrotada pista con 20 competidores intentando llegar a una misma meta. En el Preakness, mostró que podía sobreponerse al reto de un importante rival que lo presionó desde el inicio de la carrera, al mismo tiempo que dejaba atrás a los demás contendientes –esto también en una pista enlodada.Para su próximo truco, necesitará mostrar que puede aguantar la una y media milla del Belmont en Nueva York el próximo 9 de junio. Y si logra su cometido, Justify se convertirá en el segundo ganador de la Triple Corona en cuatro años.“Si es un caballo superior, seguro que lo logrará”, dijo su entrenador Bob Baffert ayer. “He visto caballos que recorren una milla y media y nunca vuelven a ganar. Es una extraña carrera, pero no veo razón alguna para que no pueda lograr la hazaña”.Si la carrera del Preakness hubiera sido un décimo de milla más larga, un poderoso Bravazo podría haber dejado atrás a Justify, poniéndole un alto a sus aspiraciones a la Triple Corona. Bravazo estará en el Belmont, donde Justify se reencontrará con muchos de los contendientes con los que está más que familiarizado –y con algunos nuevos, también– quienes intentarán ponerse en su camino rumbo a convertirse en el 13vo. caballo en ganar la Triple Corona.Adicionalmente a Bravazo, los caballos del Kentucky Derby Hofburg, Vino Rosso y Free Drop Billy, y el caballo del Preakness Tenfold, estarán entre aquellos que retarán a Justify en la que se considera la más difícil carrera en la serie de la Triple Corona.Bravazo es un “poderoso caballo, y creo que su pedigrí le permitirá correr esa distancia”, dijo el entrenador D. Wayne Lukas. “Así que daremos nuestro mejor esfuerzo y veremos qué pasa”.La victoria de Justify en el Kentucky Derby fue lo suficientemente convincente para asustar a algunos propietarios y entrenadores y disuadirlos de participar en el Preakness. Pero dado lo fatigoso que resultan las dificultosas carreras que las separa un período de dos semanas entre una y la otra, bien se podría considerar que Justify no podría ser del todo invencible en el Belmont.Baffert, quien no pudo conseguir el más prestigiado honor en tres ocasiones, con Silver Charm, Real Quiet y War Emblem, antes de que American Pharoah terminara con la sequía de 37 años sin un caballo que lograra ganar la Triple Corona en el 2015, dijo que Justify tiene la habilidad de sobreponerse a la fatiga, ya que ganó las dos anteriores competencias de alto calibre sobre pistas enlodadas.“En verdad uno odia tener que correr en estas pistas empapadas debido a que resultan muy pesadas para los caballos”, dijo Baffert antes de que Justify volara de regreso a Louisville, Kentucky para descansar y seguir entrenando.

