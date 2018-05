Conquista Nadal Abierto de Italia

Roma.- Rafael Nadal está justo donde quiere estar antes del inicio de Roland Garros.Alex Zverev no está muy lejos.Nadal resultó airoso en un duelo entre los dos mejores arcillistas del año al vencer ayer 6-1, 1-6, 6-3 al campeón defensor Zverev para lograr su octavo título del Masters de Roma.Una semana después de caer en los cuartos de final de Madrid ante Dominic Thiem, Nadal recuperó su confianza antes del segundo Grand Slam del año, que inicia el próximo domingo en París.“Ha sido una semana maravillosa”, dijo el español. “Fue difícil caer en Madrid, así que recuperarme y ganar el trofeo aquí es fabuloso”.Nadal se recuperó de un quiebre a inicios del tercer set y después de una suspensión de 50 minutos a causa de la lluvia, para ganar cuatro juegos seguidos y sellar el partido tras su reanudación.“Salió más rápido y fue mucho más agresivo que yo”, reconoció el alemán. “Cambió el momento. Si no tienes el momento de tu lado, no vas a vencer a Rafa”.Sin embargo, Zverev quedó complacido por dominar a Nadal en el segundo set y colocarse con un rompimiento a su favor en el tercer antes de que llegara la lluvia.“No estuve lejos de vencer a Rafa sobre arcilla en una final de Masters, así que me puedo llevar eso a París”, dijo Zverev.Nadal, quien mejoró a 5-0 en su carrera ante Zverev, tiene 10 títulos del Abierto de Francia.“Desde luego que Rafa será el favorito”, dijo el alemán, que nunca ha superado la cuarta ronda en un Grand Slam. “Yo estoy en la otra mitad de la gráfica, y eso es bueno”.Nadal recuperará el número uno del mundo hoy de manos de Roger Federer, quien se ausentó de toda la temporada de arcilla en preparación a Wimbledon.“Mi primer triunfo aquí en 2005 es uno de mis mejores recuerdos”, dijo Nadal durante la presentación del trofeo. “Tener el trofeo conmigo tantos años después es specialissimo”, añadió en italiano.Previamente, Elina Svitolina defendió su campeonato en la rama femenil al no encontrar mucha resistencia de la número uno del mundo, Simona Halep, en su triunfo de 6-0, 6-4.“Dominé todo el partido”, dijo Svitolina.Al igual que en la final del año pasado, la rumana parecía aquejar molestias físicas.

