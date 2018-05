Toluca, Edomex— #6SePudo.Con carácter y una dosis de angustia, Santos sofocó hasta la última llama que había en el infierno para convertirse en el nuevo rey de la Liga MX.El conjunto lagunero tenía que completar en la casa del Toluca la misión que inició en Torreón, y lo consiguió con un empate 1-1 en la vuelta de la final (3-2 global), con lo que levantó el trofeo de campeón.Qué momento eligieron los de la Comarca Lagunera para sacudirse esa paternidad que los Diablos Rojos tenían en Liguillas, pues ante ellos cayeron en los seis enfrentamientos previos, incluidas dos finales.El grito de guerra #6SePuede se hizo realidad. Santos pudo porque su técnico, Robert Dante Siboldi, demostró que se trata de capacidad y no sólo de experiencia con un planteamiento inteligente.Los Guerreros también pudieron porque Julio Furch volvió a aparecer en el momento clave, como en la ida, y porque Jonathan Orozco también asumió un rol determinante.Del otro lado, unos Diablos que podrán irse con la frente en alto, pero conscientes de que fallaron a la hora buena. De nada valdrá aquel récord histórico de triunfos en torneos cortos, recordarán que no pudieron en sus dos finales del semestre.Nadie se salió del guión al arranque del partido. Impulsado por su público, Toluca quiso comerse a los laguneros y los encerró en su mitad de cancha. ¿Cómo contrarrestaron los laguneros el ímpetu de los Diablos? De la mejor forma posible: el gol.Con la pasividad de la media cancha choricera, Carlos Izquierdoz condujo el balón hasta tres cuartos de campo y sirvió para Furch, quien, en los linderos del área, tuvo tiempo de acomodarse y marcar con un tiro raso de media vuelta.Y los problemas para Toluca no pararon, uno fue la lesión de Pablo Barrientos y otro el portero de Santos. Orozco, en plan de figura, se lució en remates de Rubens Sambueza, Antonio Ríos y Alexis Canelo.Al 81', Gabriel Hauche le dio a Toluca una luz de esperanza al firmar el tanto del empate, pero fue muy tarde. Santos resistió.Los Guerreros de Siboldi dominaron a serios contendientes en la Liguilla y ya observan a todos desde la cúspide.Títulos santistas2018 (Clausura)2015 (Clausura)2012 (Clausura)2008 (Clausura)2001 (Verano)1996 (Invierno)

